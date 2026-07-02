È stato rivelato un gioco da tavolo ufficiale Kingdom Come: Deliverance

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Warhorse Studios continua a raccogliere il successo del suo successo di critica Kingdom Come: Deliverance II. Il gioco ha recentemente superato i sei milioni di copie vendute, circa la metà delle vendite totali di Kingdom Come: Deliverance finora, mentre il progetto ha vinto una marea di trofei durante l'ultima stagione dei premi, un giusto riconoscimento considerando la nostra recensione entusiasta del gioco.

Ma oltre a questo, Warhorse ha cercato di offrire una serie di altri modi per immergersi nel mondo di Kingdom Come: Deliverance, incluso la vendita di peluche e anche di un'Eau de Parfum a tema. Il prossimo tentativo è di conquistare lo spazio del tavolo.

È stato svelato un progetto chiamato Kingdom Come: Deliverance - The Board Game, un'avventura ambientata nel 1403 in Boemia che chiede ai giocatori di diventare un contadino che cresce, padroneggia nuove abilità e alla fine plasma eventi storici nella regione.

Il gioco da tavolo dovrebbe richiedere circa 90 minuti per essere completato una volta sola, con supporto per 1-4 giocatori, oltre a offrire una serie di extra complessi, come quattro tavole a doppio livello, centinaia di tessere di animali, nemici, risorse e civiltà, centinaia di carte che abbracciano incontri, oggetti e abilità, più 10 trame da completare, 60 segnali di città e anche 164 pezzi di giocatore. In sostanza, se ti piace la complessità dell'universo di Kingdom Come: Deliverance, questo gioco da tavolo farà proprio al caso tuo.

Per quanto riguarda il prezzo e la data di lancio del gioco da tavolo, ci è stato detto che intende essere spedito nel quarto trimestre del 2026 e che il prezzo è fissato a €149,99.