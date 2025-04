Ecco alcuni promettenti sforzi indie da tutto il mondo che abbiamo visto a DevGAMM Gdańsk

HQ

Il mese scorso siamo riusciti a metterci in contatto con l'industria dei giochi indie all'evento DevGAMM tenutosi a Danzica, in Polonia. Oltre a parlare con grandi studi ed editori, in questa conferenza ospitata all'AmberExpo e alimentata da InvestGDA abbiamo intervistato diversi sviluppatori che sono alla ricerca di un editore o che vogliono far conoscere il loro progetto a un pubblico più ampio.

Dopo le interazioni che abbiamo avuto con le diverse persone che compongono i team di sviluppo (a volte eserciti di un solo uomo), noi di Gamereactor abbiamo notato un interessante rimescolamento di generi e combinazioni piuttosto particolari. Dovremo vedere come si comporteranno al momento del rilascio, ma ci sono alcuni titoli promettenti in cantiere. Come abbiamo fatto a DevGAMM Lisbona 2024, in questo report presentiamo una selezione di sviluppatori con cui abbiamo avuto l'opportunità di parlare durante l'evento.



Sei interessato a: Punta e clicca: quattro giochi di avventura grafica originali che hanno attirato la nostra attenzione a DevGAMM Portugal



Dalla Polonia: Dungeons of Amber Griffin

Dungeons of the Amber Griffin è un titolo in fase di sviluppo che porta i giocatori nella mistica regione della Kashubia, in Polonia, traendo ispirazione dalla sua lingua, mitologia e folklore. Nell'avventura, guideranno un gruppo di quattro personaggi con abilità uniche per esplorare dungeon, sconfiggere creature leggendarie e scoprire i segreti dei loro antenati. Lo sviluppatore solista, Frozengem Studio, voleva combinare elementi dei GDR degli anni '80 con meccaniche moderne per offrire un'esperienza più raffinata. "Vogliamo la migliore esperienza di esplorazione con la tecnologia più recente e personaggi come i metaumani cambiano ogni aspetto della qualità del gioco", ha dichiarato Tomasz Rozynski, sviluppatore capo del gioco. Inoltre, hanno avuto l'aiuto della band Percival Schuttenbach, famosa per il loro lavoro su The Witcher, per aggiungere profondità al progetto. Lo studio vuole rilasciarlo quest'anno su PC, ma vogliono rilasciarlo ben rifinito perché hanno molta fiducia nel titolo, quindi dovremo aspettare fino a quando non faranno il grande passo.

Annuncio pubblicitario:

HQ

Dalla Romania: Tearscape

Tearscape è un videogioco che mira a concentrarsi sull'esplorazione e sul combattimento e lasciare la storia sullo sfondo, ma senza trascurarla. "C'è un po' di lore, alcuni NPC, diversi dialoghi e cose del genere, ma la storia non è la cosa principale", ha spiegato il suo sviluppatore solitario Tudor Prodan. Si tratta di un gioco d'avventura in 2D a 8 bit, ispirato a The Legend of Zelda e a titoli di Fromsoftware come Dark Souls o, soprattutto, Bloodborne. La trama è incentrata su un cacciatore che deve esplorare i sotterranei per dare la caccia a un gruppo di bestie per raccogliere le loro lacrime. Una demo è già disponibile su Steam, quindi puoi giocare al primo dungeon e al suo boss finale, e il suo sviluppatore solista rumeno, mentre parla con gli editori, prevede di rilasciare il gioco entro la fine dell'anno.

HQ

Annuncio pubblicitario:

Dalla Germania: Detective dei morti viventi

Nonostante le sue origini tedesche, Detective of the Dead è un progetto incentrato sulla cultura messicana della morte, mettendo il giocatore nei panni di un detective con casi da risolvere... nell'altro mondo. Mescolando elementi di avventura con giochi di ruolo, e anche un po' di Metroidvania, con una telecamera isometrica, devi cercare indizi per risolvere i misteri prima che un grande nemico ponga fine al mondo. "Ci sono minigiochi, ci sono monete... C'è molto da fare nel gioco, ma l'attenzione è rivolta a una narrazione forte", ha spiegato Michael Geidel, produttore di Actrio Studio. È già disponibile per l'aggiunta alla lista dei desideri di Steam, ma stanno cercando finanziamenti per finirla.

HQ

Dalla Svezia: continua a guidare

Keep Driving è un titolo già uscito che si concentra su un giovane che ha appena preso la patente di guida e vuole andare a trovare i suoi amici. Durante l'avventura ci saranno diverse missioni e potremo finire in modi diversi. Ha elementi di RPG e gestione dell'inventario, con molta attenzione ai dettagli. Lo studio svedese YCJY Games si è ispirato alla campagna svedese per gli scenari e i veicoli. "Molte persone sono venute da me oggi e mi hanno detto, oh, mi sembra di essere in Lettonia o in Bielorussia o qualcosa del genere", ha detto Olle Tibblin, responsabile del controllo qualità della testata. Il gioco, pieno di nostalgia pixelata e auto anni '80, come dicevamo, è disponibile su Steam (con supporto Steam Deck) e non ci sono ancora notizie ufficiali su console.

HQ



Sei interessato a: Il consulente indipendente Rami Ismail condivide i suoi consigli per proporre videogiochi agli editori.



Dal Cile: Richiamo di Elyndra

Call of Elyndra è un gioco in fase di sviluppo che combina diversi elementi di simulazione e avventura, che ricordano titoli come Stardew Valley e il classico Zelda. In questo progetto, i giocatori potranno coltivare, esplorare dungeon, risolvere enigmi e affrontare più nemici. Tutto questo combinato in un mondo in pixel art ispirato all'iconica estetica del Game Boy Advance, anche se ci sono indizi che questo potrebbe subire un grande cambiamento nel prossimo futuro. "Vogliamo offrire un'esperienza nostalgica ma moderna, con meccaniche profonde e una narrazione ponderata che manterrà i giocatori impegnati per ore", ha dichiarato Jakub Mamulski, rappresentante di Quorum Games. Il gioco offrirà una storia lunga circa 30 ore, differenziandosi da titoli simili concentrandosi su una narrazione profonda. Una demo del titolo è attualmente disponibile per il test su Steam, anche se non si sa una data di uscita definitiva.

HQ

Dalla Polonia: Verho

Verho è ambientato in una terra in cui la Maledizione dei Volti ha preso la maggior parte delle vite del mondo. Questa maledizione significa che se due persone si vedono in faccia, muoiono all'istante, motivo per cui indossano maschere. Il giocatore dovrà trovare la fonte di questo destino in un mondo con accenni a King's Field e Skyrim, con grafica low-poly e in prima persona. "Il mondo è diviso in 20 livelli e puoi giocare a quattro di essi nella demo di Steam. Dura circa tre o quattro ore e il gioco finale durerà tra le 33 e le 40 ore", ha spiegato Sebastian Solczak, sviluppatore capo di Kasur Games. Il titolo uscirà su PC, come prima piattaforma, entro la fine dell'estate, anche se in futuro arriverà su Switch, Xbox e PlayStation.

HQ

Tra tutto ciò che potrebbe essere provato a DevGAMM, ci sono molti progetti interessanti che sono stati esclusi da questa compilation e meritano anche una menzione d'onore. Stiamo parlando ad esempio di An Amazing Wizard, dello studio Tiny Goblins, o di Dark Trip, dello studio iTales VR. Entrambi hanno il loro pezzo dedicato, nel caso vogliate saperne di più ai rispettivi link.