Suggerimenti chiave per presentare i videogiochi agli editori dal consulente indipendente Rami Ismail

L'industria dei videogiochi sta iniziando a sembrare una giungla. Gli studi indipendenti devono affrontare sfide serie quando si tratta di ottenere finanziamenti per creare i loro progetti. Molti di loro trascorrono molto tempo a partecipare a sessioni di pitch (presentazioni di idee e proposte) per mostrare i concetti che vogliono vendere agli editori, anche se la maggior parte di loro non riceve i soldi. Per saperne di più sull'argomento, abbiamo incontrato ancora una volta un esperto in materia, Rami Ismail, ambasciatore e consulente indie, presso DevGAMM a Gdánsk, dove ha condiviso alcuni preziosi suggerimenti per questi studi.

"La cosa principale che cerco di insegnare alle indie è muoversi velocemente. Molti indie che incontro trascorrono un anno e mezzo, due anni a costruire il loro primo prototipo prima di mostrarlo a un altro giocatore, a un tester di gioco o a un editore", spiega Rami a Gamereactor nel video esclusivo qui sotto. "Si perde così tanto tempo perché è davvero difficile ottenere finanziamenti in questo momento, l'industria è in una posizione difficile e i finanziamenti sono bassi". Tutto ciò potrebbe rendere meno utile la creazione di un prototipo molto rifinito, soprattutto se l'idea non piace agli uomini d'affari.

Uno dei suggerimenti potrebbe sembrare un po' controintuitivo, ma è importante dato lo stato attuale del settore. "Muoviti velocemente e non sforzarti troppo. Dovresti preoccuparti del tuo gioco, ma vedo molti sviluppatori che cercano ogni editore a cui si presentano, e io dico, vai online, trova un elenco di editori, proponi a tutti loro. E poi, lo capiranno. Diranno di no se non sono interessati, lo vedranno. E a volte si è fortunati. Un editore che normalmente non crederesti possa pubblicare il tuo gioco, potrebbe essere interessato. Non si sa mai".

L'ultimo consiglio di Rami per gli sviluppatori indipendenti si concentra sulla comunicazione delle idee fondamentali del progetto. "Devi sapere qual è veramente il tuo gioco. Essere in grado di parlare di cos'è il cuore, qual è il nucleo della cosa. Se ho giocato al tuo gioco e mi è piaciuto e tra cinque anni ho dimenticato il titolo e ho dimenticato il tuo nome e voglio comunicare questo gioco a un amico, qual è l'unica frase che potrei dirgli che potrebbero mettere su Google e poi trovare il tuo gioco? Questo è quello che ho bisogno di sapere".

Rami ha anche parlato della saturazione che l'industria ha dovuto affrontare negli ultimi anni, nonché delle possibili ragioni dietro l'attuale crisi dei videogiochi. Potete vederlo nel video tra queste righe, con l'intervista completa con sottotitoli locali.