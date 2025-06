Ecco i vincitori dei Campionati Internazionali Nordamericani Pokémon 2025

HQ

Proprio di recente, abbiamo riportato il programma del Pokémon North America International Championships, un evento che ha riunito alcuni dei migliori giocatori di tutto il mondo per l'azione in Pokémon Scarlet/Violet, Pokémon Go, Pokémon Unite e Pokémon The Trading Card Game. Ora, questo evento ha raggiunto la sua conclusione, il che significa che abbiamo molti vincitori di cui parlare.

In totale, ci sono stati otto campioni incoronati, tre per Scarlet/Violet, tre per The Trading Card Game e poi uno ciascuno per Go e Unite. Il motivo per cui ci sono così tanti campioni è perché per i primi due eventi sono stati ospitati Junior, Senior e Masters Division tornei ospitati. Stando così le cose, ecco i vincitori.



Videogiochi Divisione Junior: Joaquin Roquett



Divisione Senior Videogiochi: Isaac Moreira



Divisione Video Game Masters: Federico Camporesi



Gioco di Carte Collezionabili Divisione Junior: Annabelle Oono



Gioco di Carte Collezionabili Divisione Senior: Gabriel Fernandez



Divisione Master Giochi di Carte Collezionabili: Isaiah Bradner



Pokémon Go: Payden "ItsAXN" Bingham



Pokémon UNITE: Luminosità



Per quanto riguarda il futuro di questi concorrenti, i World Championships sono previsti ad Anaheim, in California, questo agosto.