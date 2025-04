Emma Mackey è stata scelta per il ruolo della Strega Bianca in Le cronache di Narnia di Netflix

Le cronache di Narnia di Netflix ha confermato la sua Strega Bianca, con Barbie e la star di Sex Education Emma Mackey che sono state scelte per il ruolo.

Questa notizia arriva tramite The Hollywood Reporter, che ha anche notato che le voci che girano intorno al casting della Strega Bianca sono state molte. A un certo punto, si credeva che Charli XCX sarebbe stata in lizza per il ruolo, ma a quanto pare alla fine si è arrivati a Mackey e Margaret Qualley di The Substance.

Le voci attuali sul film di Greta Gerwig su Narnia indicano che si tratta di un adattamento de Il nipote del mago, il sesto libro della serie e un prequel de Il leone, la strega e l'armadio.

Netflix non ha ancora commentato il casting di Mackey. L'uscita del film Le cronache di Narnia è prevista per la fine del 2026.