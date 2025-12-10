Erling Haaland non interessato a un trasferimento, l'Inghilterra "è il posto migliore per giocare a calcio"

HQ

Erling Haaland è in visita al Bernabéu stasera in un duello di Champions League contro il Real Madrid. L'attaccante norvegese ha firmato lo scorso anno un prolungamento contrattuale con il Manchester City fino al 2034, ma si ritiene che ci siano clausole di riducimento nel caso in cui altri club volessero fare un'offerta per il venticinquenne... con voci che sia il Real Madrid che il FC Barcelona siano interessati al giocatore. Tuttavia, in un'intervista a The Rest of Football, Haaland ha negato di voler andarsene, affermando che l'Inghilterra è il posto migliore per giocare a calcio.

"Sono calmo, concentrato e sono davvero felice qui, quindi è un ottimo posto per lo sviluppo e alla fine l'Inghilterra è un paese calcistico e penso che sia il posto migliore per giocare", ha detto Haaland, aggiungendo che in Norvegia la Premier League è più seguita rispetto ad altri campionati calcistici.

Pep Guardiola, uno dei motivi per unirsi al City

"Quando Guardiola mi ha chiamato, non ho esitato, e alla fine penso che stia andando bene. Penso che il tempismo sia molto importante. Quando sono arrivato al City, avevano bisogno di un attaccante. Ero anche motivato a dimostrare che la squadra di Pep può essere diretta, non solo passando la palla in giro."

Haaland ha aggiunto che Pep Guardiola è stato uno dei motivi per cui è venuto al City, "per lavorare con lui e poter vivere lui, i suoi modi speciali, il suo duro lavoro e tutte queste cose".

Haaland ha segnato 20 gol per il Manchester City in tutte le competizioni. Stasera si prevede un grande duello con Kylian Mbappé, dato che Xabi Alonso lo ha convocato per la partita di stasera in Champions League contro il Real Madrid.