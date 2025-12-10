Il Real Madrid conferma che Kylian Mbappé è disponibile per la partita di stasera contro il Manchester City

HQ

Dopotutto Kylian Mbappé giocherà contro il Manchester City: il Real Madrid e l'allenatore (ancora) Xabi Alonso hanno aspettato un po' prima di pubblicare la convocazione della rosa al Bernabéu, e l'attaccante francese, capocannoniere della squadra e della competizione finora (ne aveva segnati quattro nella giornata precedente), è stato incluso, nonostante avesse un dito rotto in mano, dolore alla gamba.

Non si sa ancora se Mbappé sarà incluso titolare o se partirà in panchina, ma il tanto atteso duello tra Mbappé e Haaland avverrà dopotutto. Mbappé è elencato insieme agli attaccanti Vinícius Jr., Endrick, Rodrygo, Gonzalo, Mastantuono e all'ex giocatore del Manchester City Brahim Díaz.

Mbappé è dentro, ma la maggior parte dei difensori è fuori

Mbappé è stato titolare in tutte le 21 partite del Real Madrid in questa stagione, giocando 1.838 minuti, più di chiunque altro in rosa, persino più di Courtois (1.800 minuti), secondo As.

È una delle poche scommesse sicure per Xabi Alonso nella squadra, che dovrà costruire una difesa senza la maggior parte dei difensori titolari abituali (Carvajal, Militao, Huijsen, Alaba, Mendy, Camavinga e Trent sono fuori per infortunio), quindi ha chiamato tre giocatori della squadra B, Joan Martínez, Victor Valdepeñas e Jorge Cestero, che oggi potrebbero avere la possibilità di dimostrare il proprio valore davanti al Bernabéu.