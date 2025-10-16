ESL FACEIT Group è stato scosso dai licenziamenti nell'ambito dell'ultimo "riallineamento"

HQ

Il ESL FACEIT Group ha preso la decisione di licenziare più del suo personale. Arrivando come parte dell'ultimo "riallineamento" per l'azienda, la decisione sta vedendo un numero indeterminato di dipendenti rilasciati dalle loro mansioni presso l'organizzatore di tornei di eSport, qualcosa che presumibilmente è l'ultima ondata di licenziamenti, non che questo sarà di grande conforto per coloro che perdono il lavoro.

Secondo Esports Insider, l'informazione proviene da una lettera inviata dal CEO di ESL FACEIT Group Niccolò Maisto, che spiega quanto segue.

"Nell'ultimo anno, abbiamo condotto una revisione completa per rendere l'azienda adatta allo scopo. Non si trattava solo di ridurre i costi, ma di un riallineamento strategico per ridurre la complessità, semplificare le operazioni e concentrare le risorse sulle aree con il maggiore potenziale di crescita. Questi passaggi sono necessari per aiutarci a raggiungere la sostenibilità a lungo termine.

"Purtroppo, questo ha comportato scelte incredibilmente difficili e diremo addio ad alcuni colleghi di valore. Le persone colpite hanno ricevuto comunicazioni separate. Per favore, sii solidale, gentile e comprensivo mentre queste modifiche entrano in vigore.

"Fondamentalmente, questo segna la fine di questa fase di cambiamento. Con queste basi in atto, non prevediamo ulteriori cambiamenti di questa portata. Ora abbiamo stabilito una base veramente sostenibile, preservando non solo le nostre capacità principali, ma consentendoci di servire meglio i nostri partner e clienti in futuro".

Anche in questo caso, il numero esatto di dipendenti licenziati non è chiaro, ma questo è il terzo round di licenziamenti che interessa l'azienda dopo la fusione di ESL e FACEIT nel 2022. Ciò avviene anche quando l'organizzazione ha preso la decisione di concludere e porre fine al suo circuito femminile di Counter-Strike 2 noto come ESL Impact.