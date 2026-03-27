ESL One Birmingham: Team Yandex e Tundra Esports avanzano alla finale del Upper Bracket

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Ieri abbiamo parlato del tabellone confermato dei Playoff per il torneo ESL One Birmingham Dota 2 che si terrà a DreamHack nella città gemella inglese. A seguire a ciò, potremo riportare i risultati della prima fase di playoff, con due squadre che avanzano alla finale del Upper Bracket, dove sarà in palio uno dei due posti per la finale.

Prima di tutto, Team Yandex ha sconfitto Team Spirit in modo 2-1, tutto prima che Tundra Esports superasse Aurora Gaming in modo simile 2-1. Questo significa che Team Yandex e Tundra Esports si affronteranno domani nella finale del Upper Bracket, mentre sia Team Spirit che Aurora Gaming scendono nel tabellone eliminatorio e ora dovranno evitare di essere eliminati dal torneo.

Parlando di eliminazioni dirette, oggi tre squadre saranno eliminate definitivamente, poiché si giocheranno entrambe le partite del Lower Bracket del Primo Turno, così come il primo quarto di finale. Questo significa che diremo addio a Mouz o Xtreme Gaming e a Team Falcons o a Parivision, seguito dall'eliminazione di Team Spirit o Mouz /Xtreme (chiunque vinca il primo round). Potete vedere le partite di oggi qui sotto.

Primo turno del Lower Bracket:



Mouz vs. Xtreme Gaming alle 12:00 GMT/13:00 CET



Team Falcons vs. Parivision alle 15:30 GMT/16:30 CET



Quarti di finale del Lower Bracket: