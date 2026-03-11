ESL Pro League La Stagione 23: Online Stage si conclude con Natus Vincere, FUT Esports e Astralis che avanzano anch'essi

HQ

Ieri abbiamo toccato la notizia che la fase online della stagione 23 della ESL Pro League si sarebbe conclusa più tardi quel pomeriggio e, approfondindo questa questione, possiamo ora riportare le ultime tre squadre qualificate per i prossimi playoff.

In totale, ieri si sono giocate tre ultime partite, con Natus Vincere contro 3D Max, FUT Esports contro G2 Esports e Astralis contro Furia. Si trattava di una serie di incontri a vita o a morte, in cui il perdente viene eliminato definitivamente dall'evento e il vincitore accede ai playoff di questo weekend.

A tal fine, Natus Vincere ha prevalso su 3D Max in modo 2-1. Questo punteggio si rifletteva poi nelle altre due partite, dove FUT Esports dimostrò il suo potenziale contro G2 Esports, e Astralis fece rapidamente finta con Furia.

Questo significa che G2 Esports, Furia e 3D Max ora concentreranno i loro sforzi sul prossimo torneo Counter-Strike 2, mentre Natus Vincere, Astralis e FUT Esports si preparano a un weekend intenso.