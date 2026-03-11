ESL Pro League Stagione 23: Il tabellone dei playoff è stato fissato

HQ

Proprio come abbiamo riportato prima, ora ci sono solo otto squadre rimaste in lizza per la 23ª stagione della ESL Pro League, con i playoff previsti per questo prossimo fine settimana. Come conosciamo le otto squadre che si contenderanno il trofeo e il premio in denaro, ora possiamo anche riferire il tabellone playoff dell'evento, che è già stato fissato.

Per riferimento, i playoff sono divisi in modo che venerdì 13 marzo si disputino i quarti di finale, le semifinali sabato 14 marzo e poi la partita per il terzo posto e la finale domenica 15 marzo. A tal fine, ecco come è stato classificato il tabellone.

Quarti di finale (13 marzo):



The MongolZ vs. Natus Vincere alle 9:00 GMT/10:00 CET



Legacy vs. Aurora Gaming alle 12:15 GMT/13:15 CET



FUT Esports vs. Mouz alle 15:30 GMT/16:30 CET



Team Spirit vs. Astralis alle 18:45 GMT/19:45 CET



Semifinali (14 marzo):



Vincitore di Spirit/Astralis vs. Vincitore di Legacy/Aurora alle 14:45 GMT/15:45 CET



Vincitore di MongolZ/NAVI vs. Vincitore di FUT/Mouz alle 18:00 GMT/19:00 CET



Partita per il terzo posto (15 marzo):



Perdente della Semifinale 1 vs. Perdente della Semifinale 2



Finale (15 marzo):



Vincitore della Semifinale 1 vs. Vincitore della Semifinale 2



Chi pensi arriverà fino al termine alla Stagione 23 della ESL Pro League?