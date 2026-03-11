esports
Counter-Strike 2
ESL Pro League Stagione 23: Il tabellone dei playoff è stato fissato
Rimangono solo otto partite nel torneo.
Proprio come abbiamo riportato prima, ora ci sono solo otto squadre rimaste in lizza per la 23ª stagione della ESL Pro League, con i playoff previsti per questo prossimo fine settimana. Come conosciamo le otto squadre che si contenderanno il trofeo e il premio in denaro, ora possiamo anche riferire il tabellone playoff dell'evento, che è già stato fissato.
Per riferimento, i playoff sono divisi in modo che venerdì 13 marzo si disputino i quarti di finale, le semifinali sabato 14 marzo e poi la partita per il terzo posto e la finale domenica 15 marzo. A tal fine, ecco come è stato classificato il tabellone.
Quarti di finale (13 marzo):
- The MongolZ vs. Natus Vincere alle 9:00 GMT/10:00 CET
- Legacy vs. Aurora Gaming alle 12:15 GMT/13:15 CET
- FUT Esports vs. Mouz alle 15:30 GMT/16:30 CET
- Team Spirit vs. Astralis alle 18:45 GMT/19:45 CET
Semifinali (14 marzo):
- Vincitore di Spirit/Astralis vs. Vincitore di Legacy/Aurora alle 14:45 GMT/15:45 CET
- Vincitore di MongolZ/NAVI vs. Vincitore di FUT/Mouz alle 18:00 GMT/19:00 CET
Partita per il terzo posto (15 marzo):
- Perdente della Semifinale 1 vs. Perdente della Semifinale 2
Finale (15 marzo):
- Vincitore della Semifinale 1 vs. Vincitore della Semifinale 2
Chi pensi arriverà fino al termine alla Stagione 23 della ESL Pro League?