ESL Pro League Stagione 23: Restano otto squadre poiché le squadre della Fase 2 sono state confermate

La prima fase della 23ª stagione della ESL Pro League è già giunta al termine e, sulla base di quanto riportato ieri, possiamo ora aggiungere che otto squadre sono state eliminate dall'evento e non appariranno più.

Le otto squadre che sono sopravvissute alla prima fase sono state confermate, con 3DMax, G2 Esports e Heroic che si sono unite alle squadre di cui conoscevamo da ieri. Questi roster qualificati sono stati a costo di Ninjas in Pyjamas, Team Liquid e Parivision, tre squadre eliminate definitivamente.

Questo significa anche che ora conosciamo le 16 squadre che saranno presenti nella seconda fase del torneo e anche come saranno le partite del primo turno. Vale la pena menzionare che il formato è lo stesso, il che significa che le squadre saranno classificate round per round e le prime otto squadre a ottenere tre vittorie accederanno alla terza fase, nota come playoff. Ecco le prime partite.



Furia vs. B8



Spirito di squadra vs. 3DMax



Mouz vs. Eroico



Natus Vincere contro Monte



Il gioco MongolZ vs. PaiN



Aurora Gaming vs. Legacy



FUT Esports vs. Astralis



G2 Esports vs. FaZe Clan



Chi pensi supererà la Fase 2?