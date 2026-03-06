Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
esports
Counter-Strike 2

ESL Pro League Stagione 23: Restano otto squadre poiché le squadre della Fase 2 sono state confermate

La corsa di Ninjas in Pyjamas, Team Liquid e Parivision è già giunta al termine.

HQ

La prima fase della 23ª stagione della ESL Pro League è già giunta al termine e, sulla base di quanto riportato ieri, possiamo ora aggiungere che otto squadre sono state eliminate dall'evento e non appariranno più.

Le otto squadre che sono sopravvissute alla prima fase sono state confermate, con 3DMax, G2 Esports e Heroic che si sono unite alle squadre di cui conoscevamo da ieri. Questi roster qualificati sono stati a costo di Ninjas in Pyjamas, Team Liquid e Parivision, tre squadre eliminate definitivamente.

Questo significa anche che ora conosciamo le 16 squadre che saranno presenti nella seconda fase del torneo e anche come saranno le partite del primo turno. Vale la pena menzionare che il formato è lo stesso, il che significa che le squadre saranno classificate round per round e le prime otto squadre a ottenere tre vittorie accederanno alla terza fase, nota come playoff. Ecco le prime partite.


  • Furia vs. B8

  • Spirito di squadra vs. 3DMax

  • Mouz vs. Eroico

  • Natus Vincere contro Monte

  • Il gioco MongolZ vs. PaiN

  • Aurora Gaming vs. Legacy

  • FUT Esports vs. Astralis

  • G2 Esports vs. FaZe Clan

Chi pensi supererà la Fase 2?

Counter-Strike 2

Testi correlati

0
Counter-Strike 2Score

Counter-Strike 2
RECENSIONE. Scritto da Patrik Severin

Patrick ha continuato a disinnescare bombe, salvare ostaggi e acquistare quantità oscene di armi in questo sequel del classico Counter-Strike...



Caricamento del prossimo contenuto