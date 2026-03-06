ESL Pro League Stagione 23: Restano otto squadre poiché le squadre della Fase 2 sono state confermate
La corsa di Ninjas in Pyjamas, Team Liquid e Parivision è già giunta al termine.
La prima fase della 23ª stagione della ESL Pro League è già giunta al termine e, sulla base di quanto riportato ieri, possiamo ora aggiungere che otto squadre sono state eliminate dall'evento e non appariranno più.
Le otto squadre che sono sopravvissute alla prima fase sono state confermate, con 3DMax, G2 Esports e Heroic che si sono unite alle squadre di cui conoscevamo da ieri. Questi roster qualificati sono stati a costo di Ninjas in Pyjamas, Team Liquid e Parivision, tre squadre eliminate definitivamente.
Questo significa anche che ora conosciamo le 16 squadre che saranno presenti nella seconda fase del torneo e anche come saranno le partite del primo turno. Vale la pena menzionare che il formato è lo stesso, il che significa che le squadre saranno classificate round per round e le prime otto squadre a ottenere tre vittorie accederanno alla terza fase, nota come playoff. Ecco le prime partite.
- Furia vs. B8
- Spirito di squadra vs. 3DMax
- Mouz vs. Eroico
- Natus Vincere contro Monte
- Il gioco MongolZ vs. PaiN
- Aurora Gaming vs. Legacy
- FUT Esports vs. Astralis
- G2 Esports vs. FaZe Clan
Chi pensi supererà la Fase 2?