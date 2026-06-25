Esports Nations Cup 2026: 31 delle 32 nazioni e giocatori totali sono stati ora confermati

HQ

All'inizio di questo mese, abbiamo parlato delle 16 nazioni e giocatori invitati per l'evento Trackmania della Esports Nations Cup, che si terrà a novembre. Ora, possiamo approfondire questo parlando della maggior parte dei posti rimanenti, dato che 31 delle 32 squadre totali sono già state determinate per l'evento principale.

Questo è avvenuto con la conclusione delle qualificazioni online, il che significa che le seguenti nazioni e giocatori hanno ottenuto slot progrediendo nelle rispettive qualificazioni regionali.



Americhe: Kakne (Stati Uniti d'America), L1ngo (Canada), Neal (Stati Uniti d'America)



Europa occidentale: Epos (Gran Bretagna), Gwen (Francia), Massa (Germania)



Europa orientale: Auris (Lituania), neon (Polonia)



Medio Oriente/Africa: Ender (Marocco), Huso (Turchia)



Asia: Spark (India), Zack2301 (Indonesia)



Oceania: Baiwack (Nuova Zelanda), JSwag (Nuova Zelanda)



Avrete notato che questo rappresenta solo 14 slot, lasciandone altri due da riempire per raggiungere il totale di 32. Un ulteriore posto viene assegnato alla nazione ospitante, gli Emirati Arabi Uniti, con Plink che riceverà questa selezione.

Per quanto riguarda il 32° e ultimo posto, questo è per il posto Wildcard Solidarity, che mira a garantire che una "regione sottorappresentata" abbia la possibilità di competere a livello mondiale. Questa squadra sarà determinata e condivisa entro la fine di agosto, una volta terminate tutte le qualificazioni della Esports Nations Cup per tutti i tornei.

L'evento Esports Nations Cup Trackmania si terrà dal 19 al 22 novembre.