Esports Nations Cup 2026: Le 12 nazioni/giocatori invitati Street Fighter 6 sono stati rivelati

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Dopo la conclusione di Evo 2026 lo scorso fine settimana, il prossimo grande evento di picchiaduro con Street Fighter 6 sarà probabilmente la Coppa del Mondo Esports che si terrà questo luglio e agosto a Parigi, Francia. Non sarà però l'unica volta che la Esports Foundation ospiterà un evento SF6 quest'anno, poiché la Esports Nations Cup di novembre offrirà anche un torneo basato sulla popolare serie di picchiaduro di Capcom.

A tal fine, ora 12 delle 24 nazioni presenti all'evento sono state confermate, con inviti diretti già distribuiti. Ogni nazione schiererà quattro giocatori, e le altre 12 nazioni saranno tutte decise tramite eventi di qualificazione che si svolgeranno durante tutta l'estate, con 10 posti distribuiti tra Nord America, America Centrale, Sud America, Europa Occidentale, Europa orientale, Medio Oriente, Africa, Sud-est asiatico, Sud + Est asiatico e Oceania, mentre gli altri due posti saranno wildcard (probabilmente per la nazione ospitante e per quella di solidarietà).

Per quanto riguarda le nazioni e i giocatori invitati, puoi vedere l'elenco completo qui sotto.