Esports World Cup 2026: Il tabellone Honor of Kings dei playoff della Coppa del Mondo è stato assicurato

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Mancano solo quattro giorni prima che un vincitore venga incoronato per il mega torneo di Coppa del Mondo Honor of Kings che si terrà alla Coppa del Mondo di Esports a Parigi questa estate. L'8 agosto si terrà la finale finale e verrà distribuito il montepremi da 3 milioni di dollari; con questa partita, il tabellone dei playoff a otto squadre è ora fissato.

A seguito del rapporto di ieri, le due ultime squadre che hanno ottenuto il biglietto per i Playoff sono state Team Vitality e Virtus.pro, entrambe delle quali sono state inserite ora nei quarti di finale della fase finale di gioco.

Ci sono otto partite da giocare tra il 5 e l'8 agosto (inclusa una partita per il terzo posto), e puoi vedere qui sotto le partite e le date di ciascuna.

EWC Honor of Kings Quarti di finale della Coppa del Mondo:



Geekay Esports vs. Team Nemesis alle 10:00 BST/11:00 CEST del 5 agosto



ROC Esports vs. Team Vitality alle 13:15 BST/14:15 CEST del 5 agosto



Kuaishou Gaming vs. Virtus.pro alle 10:00 BST/11:00 CEST del 6 agosto



AG. AL vs. Aurora Gaming alle 13:15 BST/14:15 CEST del 6 agosto



EWC Honor of Kings Semifinali Coppa del Mondo (7 agosto):



Vincitore del AG.AL/Aurora vs. Vincitore del ROC/Vitality alle 10:00 BST/11:00 CEST



Vincitore di Kuaishou/V.P vs. Vincitore di Geekay/Nemesis alle 13:15 BST/14:15 CEST



EWC Honor of Kings Partita per il terzo posto della Coppa del Mondo (8 agosto):



Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 10:00 BST/11:00 CEST



EWC Honor of Kings Finale di Coppa del Mondo (8 agosto):