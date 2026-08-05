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Honor of Kings
Esports World Cup 2026: Il tabellone Honor of Kings dei playoff della Coppa del Mondo è stato assicurato
Restano otto squadre in corsa, con otto partite da giocare.
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Mancano solo quattro giorni prima che un vincitore venga incoronato per il mega torneo di Coppa del Mondo Honor of Kings che si terrà alla Coppa del Mondo di Esports a Parigi questa estate. L'8 agosto si terrà la finale finale e verrà distribuito il montepremi da 3 milioni di dollari; con questa partita, il tabellone dei playoff a otto squadre è ora fissato.
A seguito del rapporto di ieri, le due ultime squadre che hanno ottenuto il biglietto per i Playoff sono state Team Vitality e Virtus.pro, entrambe delle quali sono state inserite ora nei quarti di finale della fase finale di gioco.
Ci sono otto partite da giocare tra il 5 e l'8 agosto (inclusa una partita per il terzo posto), e puoi vedere qui sotto le partite e le date di ciascuna.
EWC Honor of Kings Quarti di finale della Coppa del Mondo:
- Geekay Esports vs. Team Nemesis alle 10:00 BST/11:00 CEST del 5 agosto
- ROC Esports vs. Team Vitality alle 13:15 BST/14:15 CEST del 5 agosto
- Kuaishou Gaming vs. Virtus.pro alle 10:00 BST/11:00 CEST del 6 agosto
- AG. AL vs. Aurora Gaming alle 13:15 BST/14:15 CEST del 6 agosto
EWC Honor of Kings Semifinali Coppa del Mondo (7 agosto):
- Vincitore del AG.AL/Aurora vs. Vincitore del ROC/Vitality alle 10:00 BST/11:00 CEST
- Vincitore di Kuaishou/V.P vs. Vincitore di Geekay/Nemesis alle 13:15 BST/14:15 CEST
EWC Honor of Kings Partita per il terzo posto della Coppa del Mondo (8 agosto):
- Perdente della Semifinale #1 vs. Perdente della Semifinale #2 alle 10:00 BST/11:00 CEST
EWC Honor of Kings Finale di Coppa del Mondo (8 agosto):
- Vincitore della Semifinale #1 vs. Vincitore della Semifinale #2 alle 13:15 BST/14:15 CEST