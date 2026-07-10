Esports World Cup 2026: Team Heretics e Gentle Mates eliminati dai Valorant Playoff

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La parte dei playoff per il torneo Valorant della Coppa del Mondo di Esports è ufficialmente iniziata ieri, quando si sono svolte le prime due delle quattro partite dei quarti di finale. Questo significa che sappiamo già di una delle semifinali dell'evento, ma anche quali due squadre sono già state eliminate e non continueranno oltre.

Sia NRG che BBL Esports sono passati alla fase successiva del gioco, dopo aver sconfitto rispettivamente Gentle Mates e Team Heretics, in modo 2-1 in entrambi i conteggi. Questo risultato significa che sia NRG che BBL Esports appariranno in altre due partite in questo torneo, indipendentemente da chi vince la semifinale, poiché il vincitore accede alla finale e il perdente dovrà aspettare un avversario nella partita per il terzo posto.

Anche la semifinale si giocherà domani, insieme all'altra semifinale, che sapremo chi giocherà a partire da questo pomeriggio, quando si concluderanno gli altri due quarti di finale. Questi vedranno 100 Thieves rivolti verso MIBR.LOS e Team Vitality contro NS RedForce.