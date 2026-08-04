Evacuazioni preventive vicino al vulcano Fuego in Guatemala

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Le autorità in Guatemala hanno ordinato evacuazioni preventive vicino al vulcano Fuego, inclusi i residenti di El Porvenir e Las Lajitas, entrambe a San Juan Alotenango, secondo Reuters. La mossa è stata ordinata mentre il vulcano entrava in una nuova fase eruttiva più intensa.

Come di consueto in questo fenomeno, il pericolo principale deriva da flussi piroclastici e cenere, poiché miscele veloci di gas vulcanico, cenere e roccia si sono già spostate lungo cinque burroni. I funzionari hanno avvertito che potrebbero viaggiare ancora più lontano qualora l'attività vulcanica aumentasse nelle ore successive.

Il livello di allerta non è arancione, e la cenere potrebbe colpire aree fino a 100 km a ovest e nord-ovest del vulcano. Fuego è osservata da vicino poiché una grande eruzione ha ucciso più di 200 persone nel 2018 e ha sepolto un'intera comunità.