Final Fantasy XVI sembra funzionare male su Xbox Series X/S

C'è stata una grande puzza nel portare i giochi Final Fantasy esclusivi per PlayStation su piattaforme diverse da PlayStation, con un'enfasi specifica sull'ottenere Final Fantasy VII: Remake e Final Fantasy XVI sulle console Xbox Series X/S. Questo è finalmente accaduto durante il recente Xbox Games Showcase, dove quest'ultimo è stato abbandonato e il primo ha rivelato piani per il lancio nel prossimo futuro, ma chiaramente la domanda non era così alta tutto sommato.

FFXVI è ora disponibile sulle console Xbox Series da oltre una settimana - in quello che sembra essere uno stato diffamato - e secondo una società di analisi, non sta praticamente vendendo affatto sulla piattaforma.

Secondo l'utente Lakrix di Alinea Analytics, nella sua settimana di lancio, FFXVI ha spedito circa 22.000 copie sui dispositivi Xbox Series, il che non sembra fare molto per raddrizzare la nave per un gioco di ruolo Square Enix che ha sottoperformato commercialmente per gli standard dell'editore su PlayStation in primo luogo, anche se ha spostato circa tre milioni di unità nella sua prima settimana nel 2023.

