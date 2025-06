Final Fantasy XVI funziona notevolmente peggio su Xbox Series X

HQ

Durante il Xbox Games Showcase all'inizio di questo mese, è stato finalmente annunciato che Final Fantasy VII: Remake Intergrade arriverà anche sulle console Microsoft, quindi più persone avranno la possibilità di godersi la classica avventura. Square Enix e Microsoft avevano anche un'altra grande sorpresa in serbo, ed entrambi hanno annunciato e rilasciato Final Fantasy XVI per Xbox Series S/X.

Ora che il gioco è uscito per Xbox da poco più di una settimana, ci sono alcune segnalazioni insoddisfatte e i maghi della tecnologia a Digital Foundry notano in un nuovo video che le lamentele hanno un certo fondamento. Si scopre che il gioco gira a una risoluzione notevolmente inferiore e mentre l'originale per PlayStation 5 girava generalmente a 1440p, l'edizione Xbox Series X gira a 1224p. Questa non è l'unica cosa che non va, dato che praticamente tutto è costantemente un po' peggio che su PlayStation 5.

L'unico aspetto positivo per i giocatori Xbox è che l'aggiornamento dell'immagine nell'edizione Xbox Series X è migliore in modalità Performance, ma funziona a 720p rispetto ai 1080p di PlayStation 5.

Le differenze sono inaspettatamente grandi e le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X sono solitamente difficili da distinguere l'una dall'altra. Può essere ottimizzato con una patch, ma quando sono così distanti, probabilmente non dovremmo sperare in alcun miracolo.