La versione Xbox di Final Fantasy XVI è stata annunciata e rilasciata

HQ

All'inizio di quest'anno, si vociferava che Final Fantasy XVI fosse in viaggio verso Xbox. Durante l'Xbox Game Showcase abbiamo avuto la conferma. E non dobbiamo aspettare un minuto di più, perché il gioco è disponibile adesso. Questo è due anni dopo che è stato rilasciato per la prima volta su console per PlayStation 5 e poi per PC l'anno successivo.

Square Enix ci ha detto a settembre di non essere soddisfatta dei dati di vendita del titolo, ma ora il gioco è stato rilasciato anche per Xbox One e Xbox Series X/S, il che senza dubbio aiuterà in questo.

HQ