Fjord batte Coward, La Bola diventando la Palma d'Oro di Cannes 2026

HQ

"La Bola o Codarda". Dei 30+ critici cinematografici a cui abbiamo chiesto durante il nostro periodo a Cannes, quelli sono stati di gran lunga i due principali scelti per potenziali vincitori della Palma d'Oro. Tuttavia, e con sorpresa di molti, entrambi hanno portato a casa premi di categoria più piccoli ma prestigiosi, aprendo la strada al Fjord di Cristian Mungiu che divenne la Palma d'Oro di Cannes '79.

Mentre il Gran Premio è stato assegnato al Minotaur di Andreï Zviaguintsev, sia Los Javis che Pawel Pawlikowski sono stati riconosciuti come migliori registi ex aequo per La Bola e Patria rispettivamente. D'altra parte, anche gli attori sono stati assegnati in doppio, con Emmanuel Macchia e Valentin Campagne dei Cowards che hanno ricevuto il premio maschile, e Virginie Efira e Tao Okamoto di All of a Sudden che hanno seguito il premio femminile.

Fjord.

Ecco l'elenco completo dei premi:

Film

Palma d'Oro

diretto da Cristian Mungiu

Gran Premio

diretto da Andreï Zviaguintsev

Premio per il Miglior Regista (ex-æquo)

Javier Calvo & Javier Ambrossiper

Pawel Pawlikowski

per Fatherland

La bola & Patria.

Miglior Sceneggiatura

Emmanuel Marreper

Premio della Giuria

diretta da Valeska Grisebach

Miglior interpretazione per un'attrice

Soudain (all'improvviso).

Virginie Efira e Tao Okamotoindiretto da Hamaguchi Ryusuke

Miglior Interpretazione per un Attore

Codardo.

Emmanuel Macchia e Valentin Campagneindiretto da Lukas Dhont

Cortometraggi

Palma d'Oro

Para los Contrincantes.

diretto da Federico Luis

Un Certain Regard

Premio Un Certain Regard

diretta da Sandra Wollner

Premio della Giuria

Regia di Abinash Bikram ShahPrimo film

Premio Speciale della Giuria

diretto da Louis Clichy

Miglior Attore

Bradley Fiomona Dembeassetindiretto da Rafiki Fariala

Migliori Attrici

Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegasindiretto da Valentina Maurel

Caméra d'or

Premio Caméra d'or

regia di Marie-Clémentine DusabejamboUn Certain Regard

La Cinef

Primo Premio

diretto da Lucas AcherNYU, Stati Uniti

Secondo Premio

diretto da Nadine Misong JinUniversità di Columbia, Stati Uniti

Terzo Premio congiunto

diretta da Julius Lagoutte LarsenLa Fémis, Francia

Growing Stones, Flying Papers

Regia di Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi

Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Germania

---

Dopo aver partecipato personalmente al 79° Festival de Cannes, troverete presto le nostre recensioni complete su film come Patria, Codardo, La Bola e Histoires de la Nuit (La festa di compleanno), insieme a imitazioni dal vivo e altro ancora dell'evento.