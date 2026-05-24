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Fjord batte Coward, La Bola diventando la Palma d'Oro di Cannes 2026

I due film di guerra erano tra i preferiti insieme a Fatherland e Minotaur, ma furono riconosciuti anche in altre categorie.

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"La Bola o Codarda". Dei 30+ critici cinematografici a cui abbiamo chiesto durante il nostro periodo a Cannes, quelli sono stati di gran lunga i due principali scelti per potenziali vincitori della Palma d'Oro. Tuttavia, e con sorpresa di molti, entrambi hanno portato a casa premi di categoria più piccoli ma prestigiosi, aprendo la strada al Fjord di Cristian Mungiu che divenne la Palma d'Oro di Cannes '79.

Mentre il Gran Premio è stato assegnato al Minotaur di Andreï Zviaguintsev, sia Los Javis che Pawel Pawlikowski sono stati riconosciuti come migliori registi ex aequo per La Bola e Patria rispettivamente. D'altra parte, anche gli attori sono stati assegnati in doppio, con Emmanuel Macchia e Valentin Campagne dei Cowards che hanno ricevuto il premio maschile, e Virginie Efira e Tao Okamoto di All of a Sudden che hanno seguito il premio femminile.

Fjord batte Coward, La Bola diventando la Palma d'Oro di Cannes 2026
Fjord.

Ecco l'elenco completo dei premi:

Film

Palma d'Oro


Fjord
diretto da Cristian Mungiu

Gran Premio


Minotaur
diretto da Andreï Zviaguintsev

Premio per il Miglior Regista (ex-æquo)


Javier Calvo & Javier Ambrossi
per La Bola Negra

Pawel Pawlikowski
per Fatherland

Fjord batte Coward, La Bola diventando la Palma d'Oro di Cannes 2026Fjord batte Coward, La Bola diventando la Palma d'Oro di Cannes 2026
La bola & Patria.

Miglior Sceneggiatura


Emmanuel Marre
per A Man Of His Time

Premio della Giuria


Das Geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure)
diretta da Valeska Grisebach

Miglior interpretazione per un'attrice


Virginie Efira e Tao Okamoto
in All Of A Sudden diretto da Hamaguchi Ryusuke

Fjord batte Coward, La Bola diventando la Palma d'Oro di Cannes 2026
Soudain (all'improvviso).

Miglior Interpretazione per un Attore


Emmanuel Macchia e Valentin Campagne
in Coward diretto da Lukas Dhont

Fjord batte Coward, La Bola diventando la Palma d'Oro di Cannes 2026
Codardo.

Cortometraggi

Palma d'Oro


Para Los Contrincantes (For The Opponents)
diretto da Federico Luis

Fjord batte Coward, La Bola diventando la Palma d'Oro di Cannes 2026
Para los Contrincantes.

Un Certain Regard

Premio Un Certain Regard


Everytime
diretta da Sandra Wollner

Premio della Giuria


Elephants In The Fog
Regia di Abinash Bikram Shah
Primo film

Premio Speciale della Giuria


Iron Boy
diretto da Louis Clichy

Miglior Attore


Bradley Fiomona Dembeasset
in Congo Boy diretto da Rafiki Fariala

Migliori Attrici


Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas
in Siempre Soy Tu Animal Materno diretto da Valentina Maurel

Caméra d'or

Premio Caméra d'or


Ben'imana
regia di Marie-Clémentine Dusabejambo
Un Certain Regard

La Cinef

Primo Premio


Laser-Gato (Laser-Cat)
diretto da Lucas Acher
NYU, Stati Uniti

Secondo Premio


Silent Voices
diretto da Nadine Misong Jin
Università di Columbia, Stati Uniti

Terzo Premio congiunto


Aldrig Nok (Never Enough)
diretta da Julius Lagoutte Larsen
La Fémis, Francia

Growing Stones, Flying Papers
Regia di Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Germania

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Dopo aver partecipato personalmente al 79° Festival de Cannes, troverete presto le nostre recensioni complete su film come Patria, Codardo, La Bola e Histoires de la Nuit (La festa di compleanno), insieme a imitazioni dal vivo e altro ancora dell'evento.



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