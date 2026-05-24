Fjord batte Coward, La Bola diventando la Palma d'Oro di Cannes 2026
I due film di guerra erano tra i preferiti insieme a Fatherland e Minotaur, ma furono riconosciuti anche in altre categorie.
"La Bola o Codarda". Dei 30+ critici cinematografici a cui abbiamo chiesto durante il nostro periodo a Cannes, quelli sono stati di gran lunga i due principali scelti per potenziali vincitori della Palma d'Oro. Tuttavia, e con sorpresa di molti, entrambi hanno portato a casa premi di categoria più piccoli ma prestigiosi, aprendo la strada al Fjord di Cristian Mungiu che divenne la Palma d'Oro di Cannes '79.
Mentre il Gran Premio è stato assegnato al Minotaur di Andreï Zviaguintsev, sia Los Javis che Pawel Pawlikowski sono stati riconosciuti come migliori registi ex aequo per La Bola e Patria rispettivamente. D'altra parte, anche gli attori sono stati assegnati in doppio, con Emmanuel Macchia e Valentin Campagne dei Cowards che hanno ricevuto il premio maschile, e Virginie Efira e Tao Okamoto di All of a Sudden che hanno seguito il premio femminile.
Ecco l'elenco completo dei premi:
Film
Palma d'Oro
Fjord
diretto da Cristian Mungiu
Gran Premio
Minotaur
diretto da Andreï Zviaguintsev
Premio per il Miglior Regista (ex-æquo)
Javier Calvo & Javier Ambrossi
per La Bola Negra
Pawel Pawlikowski
per Fatherland
Miglior Sceneggiatura
Emmanuel Marre
per A Man Of His Time
Premio della Giuria
Das Geträumte Abenteuer (The Dreamed Adventure)
diretta da Valeska Grisebach
Miglior interpretazione per un'attrice
Virginie Efira e Tao Okamoto
in All Of A Sudden diretto da Hamaguchi Ryusuke
Miglior Interpretazione per un Attore
Emmanuel Macchia e Valentin Campagne
in Coward diretto da Lukas Dhont
Cortometraggi
Palma d'Oro
Para Los Contrincantes (For The Opponents)
diretto da Federico Luis
Un Certain Regard
Premio Un Certain Regard
Everytime
diretta da Sandra Wollner
Premio della Giuria
Elephants In The Fog
Regia di Abinash Bikram Shah
Primo film
Premio Speciale della Giuria
Iron Boy
diretto da Louis Clichy
Miglior Attore
Bradley Fiomona Dembeasset
in Congo Boy diretto da Rafiki Fariala
Migliori Attrici
Marina De Tavira, Daniela Marín Navarro, Mariangel Villegas
in Siempre Soy Tu Animal Materno diretto da Valentina Maurel
Caméra d'or
Premio Caméra d'or
Ben'imana
regia di Marie-Clémentine Dusabejambo
Un Certain Regard
La Cinef
Primo Premio
Laser-Gato (Laser-Cat)
diretto da Lucas Acher
NYU, Stati Uniti
Secondo Premio
Silent Voices
diretto da Nadine Misong Jin
Università di Columbia, Stati Uniti
Terzo Premio congiunto
Aldrig Nok (Never Enough)
diretta da Julius Lagoutte Larsen
La Fémis, Francia
Growing Stones, Flying Papers
Regia di Roozbeh Gezerseh & Soraya Shamsi
Filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf, Germania
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Dopo aver partecipato personalmente al 79° Festival de Cannes, troverete presto le nostre recensioni complete su film come Patria, Codardo, La Bola e Histoires de la Nuit (La festa di compleanno), insieme a imitazioni dal vivo e altro ancora dell'evento.