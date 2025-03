Forever Skies verrà lanciato il 14 aprile

HQ

Forever Skies sta finalmente lasciando l'accesso anticipato, dopo quasi due anni trascorsi ad essere affinato mentre i primi utenti giocavano al gioco, ora è quasi pronto per un rilascio completo su Steam. Nonostante il ritardo di un rilascio pianificato alla fine dello scorso anno, non abbiamo dovuto aspettare troppo a lungo per la versione 1.0.

Segna i tuoi calendari per il 14 aprile se stai cercando di giocare alla versione completa di Forever Skies, da solo o con gli amici in cooperativa online. Dopo il rilascio della versione 1.0, lo sviluppatore Far From Home sta ancora pianificando di rilasciare altri contenuti, tra cui l'aggiornamento dell'espansione Airship, un altro aggiornamento dei contenuti e un evento stagionale, tutti programmati per il rilascio entro la fine di quest'anno.

Se non lo sai, Forever Skies è un'esperienza di creazione di sopravvivenza che si svolge in un mondo abbandonato da tempo a causa dell'atmosfera che diventa tossica. Non puoi camminare sulla superficie e invece rovistare tra le rovine di edifici incredibilmente alti, trasformandoti in un dirigibile per esplorare ciò che resta della tua ex casa e nella speranza di creare una cura per l'umanità.