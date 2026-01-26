news
Fortnite: Come completare le missioni criptiche di Kenny
Questa parte della collaborazione è diventata molto strana...
Fortnite offre da tempo varie missioni come parte della sua collaborazione con South Park. Tuttavia, le nuove missioni che Kenny ci propone hanno la particolarità che, proprio come quando il personaggio parla nella serie da cui proviene, sono incomprensibili.
Lungi dall'essere un ostacolo per completare il "mini pass" di South Park, abbiamo fatto il miglior uso possibile del dizionario per offrirvi la versione "tradotta" delle missioni di Kenny in Fortnite.
Le missioni di Kenny e la loro "traduzione"
- Mph mpphmmph: Visita Battlewood Boulevard di notte (1 volta)
- Mmmmpmpph mmhhm: Essere eliminato nel gioco (1 volta)
- Mph mpph mhppmmph: Assumi uno specialista (1 volta)
- Mphmmph mhhmmph: Colpi alla testa (10 volte)
- Mmmh mpphh mmmph: Viaggio in aria (200m)
- Mph mpmphh mmmph: Respawn in qualsiasi modo (può essere il token Kenny o semplicemente un semplice resurrezionamento o riavvio) (3 volte)
Molte di queste missioni vengono completate involontariamente durante una partita, ma le hai già completate tutte?