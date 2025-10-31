Fortnite introduce i compagni animali noti come Sidekicks

HQ

Fortnite sta introducendo un modo che senza dubbio renderà la vita del giocatore singolo meno solitaria. Conosciuta come Sidekicks, questa è una nuova funzionalità che è fondamentalmente il tuo compagno di vita digitale, anche se si spera senza il fastidio e il senso di colpa con cui molti proprietari di Nintendogs hanno familiarità.

Lanciati già domani nel prossimo Battle Pass per Fortnite, Sidekicks sono considerati "compagni personalizzabili" che puoi adattare a tuo piacimento cambiando i loro movimenti, nome, gli accessori che indossano come vestiti e felpe con cappuccio, e tutto spendendo Sidekick Points che si guadagnano uscendo insieme.

Sidekicks sarà disponibile per l'uso nella modalità battle royale principale, Lego Fortnite, esperienze create dagli sviluppatori e altro ancora, e il primo che arriverà è Peels, un cane dall'aspetto di banana che senza dubbio si adatterà a qualsiasi Peely giocatore là fuori. Presto però ne verranno aggiunti altri, con Bonesy, Spike e Lil' Raptor che si uniranno tutti tramite il negozio il 7 novembre. Epic sta anche prendendo in giro qualcosa per gli amanti dei gatti...