Fortnite introduce i compagni animali noti come Sidekicks
Sono considerati alleati completamente personalizzabili che dovrebbero rendere meno solitario il girovagare per il gioco battle royale.
Fortnite sta introducendo un modo che senza dubbio renderà la vita del giocatore singolo meno solitaria. Conosciuta come Sidekicks, questa è una nuova funzionalità che è fondamentalmente il tuo compagno di vita digitale, anche se si spera senza il fastidio e il senso di colpa con cui molti proprietari di Nintendogs hanno familiarità.
Lanciati già domani nel prossimo Battle Pass per Fortnite, Sidekicks sono considerati "compagni personalizzabili" che puoi adattare a tuo piacimento cambiando i loro movimenti, nome, gli accessori che indossano come vestiti e felpe con cappuccio, e tutto spendendo Sidekick Points che si guadagnano uscendo insieme.
Sidekicks sarà disponibile per l'uso nella modalità battle royale principale, Lego Fortnite, esperienze create dagli sviluppatori e altro ancora, e il primo che arriverà è Peels, un cane dall'aspetto di banana che senza dubbio si adatterà a qualsiasi Peely giocatore là fuori. Presto però ne verranno aggiunti altri, con Bonesy, Spike e Lil' Raptor che si uniranno tutti tramite il negozio il 7 novembre. Epic sta anche prendendo in giro qualcosa per gli amanti dei gatti...