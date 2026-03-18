Fortnite torna a Google Gioca già domani, 19 marzo

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Recentemente, la lunga battaglia legale tra Epic Games e Google si è conclusa, con una sentenza del tribunale che ha ridotto la commissione del Play Store di Google dal 30% al 20%, parte di ciò per cui Epic aveva dedicato anni di campagna a sostenere. Poiché questo conflitto legale è ormai risolto e Google ha permesso a Epic Games di riportare Fortnite nel suo negozio, potreste chiedervi quando avverrà esattamente questo debutto.

È stato confermato che Fortnite tornerà su Google Play già domani, 19 marzo, circa sei anni dopo che il gioco è stato inizialmente rimosso dal negozio. Quindi sì, potrai scaricare Fortnite su dispositivi Android senza dover andare in negozi di terze parti o simili.

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Il problema con il ritorno di Fortnite su Google Play è che ciò significa che Epic non può più combattere con Google, dato che la sentenza del tribunale ha anche stabilito che Epic non può richiedere ulteriori modifiche al Play Store né trascinare pubblicamente il nome di Google nel fango. In pratica, sembra che questa battaglia in corso sia ormai finita, e possiamo semplicemente tornare a goderci la battle royale su una moltitudine di dispositivi mobili facilmente.