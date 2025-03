Forza Motorsport sta ricevendo una nuova versione del classico brano Fujimi Kaido

HQ

Maggio segna il 20° anniversario di Forza Motorsport, una serie iniziata sulla primissima Xbox e oggi cresciuta fino a diventare un affermato gigante delle corse nel mondo dei giochi, non da ultimo grazie alla serie spin-off Horizon.

Microsoft e Turn 10 ovviamente lo riconosceranno e hanno quindi annunciato che stanno creando una nuova versione del classico Fujimi Kaido dall'originale (è stato incluso anche in alcune puntate successive), un corso immaginario ambientato in Giappone. Sembra trattarsi di una rielaborazione importante e sul sito ufficiale possiamo leggere:

"Dall'uscita di Forza Motorsport nell'ottobre 2023, il nostro team ha ricreato completamente Fujimi Kaido secondo standard moderni nel nostro più grande progetto di pista di sempre! Gareggia e derapa sul circuito completo o sul circuito completo inverso che si estende per 10,24 miglia (16,5 km) di lunghezza con 144 curve estreme e una vetta di 2.711 piedi (826 metri).

Il nostro obiettivo è quello di riconquistare la magia del drifting con i tuoi amici sulle enormi distese di tortuose strade di montagna giapponesi a Fujimi Kaido, e non vediamo l'ora che tu scivoli di lato ancora una volta mentre stiamo lavorando per perfezionare e perfezionare questo tracciato originale di Forza per l'integrazione nel gioco a maggio".

Ci sono anche altri contenuti in arrivo nel gioco per celebrare il 20° anniversario di Forza Motorsport, tra cui auto richieste dalla community, sfide e altro ancora.