FromSoftware inizialmente non intendeva rendere Elden Ring: Nightreign un roguelike

HQ

Elden Ring: Nightreign mostra un lato diverso di FromSoftware, che continuerà ad essere esplorato in The Duskbloods del 2026. Essendo questo un lato focalizzato sul multiplayer rispetto al recente passato dello studio di esperienze RPG per giocatore singolo.

Parlando con GamesRadar, il direttore di Nightreign Junya Ishizaki ha rivelato che, sebbene il piano fosse che il gioco fosse multiplayer, non ha sempre avuto lo stampo roguelike. "Non abbiamo iniziato dicendo: 'Puntiamo a costruire un roguelike' o qualcosa del genere, un gioco che presenta molti elementi casuali. Non è necessariamente un punto di partenza per il design del gioco, è quello che sto cercando di dire", ha detto. "È stato più il risultato di un sacco di prove sul gameplay e sulla struttura, e di capire quale fosse la soluzione migliore a un certo problema o cosa avesse senso in termini di dove quel particolare elemento di gioco era diretto in quel momento".

"Quindi questi sono, ancora una volta, elementi abbastanza fortuiti, ma sono più risposte o soluzioni ai problemi che modelli o assi di game design veri e propri, se vuoi". Ishizaki ha continuato.

Potrebbe non essere stato pianificato per essere un roguelike, ma finora sembra che la formula abbia trovatoElden Ring: Nightreign un grande successo. Potrebbe non essere il sequel diretto di Elden Ring che alcuni fan avevano sperato, ma si sta sicuramente rivelando un'esperienza diversa.