Funselektor presenta un primo sguardo al gameplay di Over the Hill

Lo sviluppatore indipendente Funselektor ha creato una serie di esperienze di corsa interessanti e uniche, che si tratti di Art of Rally o del più recente Golden Lap. Il prossimo sarà leggermente diverso in quanto l'obiettivo è incoraggiare i giocatori a esplorare in un mondo ambientale incantevole.

Il gioco in questione è Over the Hill e, come parte della presentazione dell'iniziativa Triple-i, lo sviluppatore ha mostrato il primo assaggio del gameplay di questo progetto, portandoci nella natura selvaggia per presentare solo una manciata di sfide e ostacoli fuoristrada che dovranno essere circumnavigati per raggiungere una destinazione.

Over the Hill cerca di portare i giocatori al volante di veicoli dagli anni '60 agli anni '80 e si svolge in panorami mozzafiato in tutto il mondo. L'azione sarà giocabile da soli o con un massimo di quattro giocatori, include l'opportunità di utilizzare l'attrezzatura per superare le sfide ambientali e un ciclo di lavoro giorno e notte per mantenere l'avventura fresca.

La data di uscita esatta di Over the Hill deve ancora essere determinata, oltre a qualche tempo entro la fine dell'anno su Steam, ma puoi vedere il nuovo trailer di gioco qui sotto.