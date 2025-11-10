Furia sconfigge il Team Vitality per rivendicare il trofeo IEM Chengdu

HQ

Uno degli ultimi tornei importantiCounter-Strike 2 dell'anno si è concluso durante il fine settimana, mentre si è concluso ilIntel Extreme Masters Chengdu 2025. Dopo alcune settimane frenetiche di azione, il torneo ha visto alla fine Furia e Team Vitality competere nelle finali, e dopo aver raggiunto la vetta della classifica Valve CS2 di recente, la squadra brasiliana ha ulteriormente cementato il suo posto sul trono.

Furia ha sconfitto Team Vitality in modo dominante 3-0, una vittoria che vede la squadra tornare a casa con $ 125.000 di premio in denaro e li imposta come uno da tenere d'occhio in vista del torneo BLAST Rivals Fall 2025 questa settimana e del StarLadder Budapest Major poco dopo.

Va detto che anche questo è un grosso problema in quanto questo risultato significa anche che è la prima volta che un titolo IEM viene guadagnato da una squadra a maggioranza brasiliana in otto anni, un recordFuria che probabilmente cercherà di rimettere a tacere presto quando metterà la sua impronta sui tornei imminenti e del 2026.