G2 Esports rivela il suo sostituto temporaneo per m0nesy

Proprio ieri, abbiamo riportato l'annuncio ufficiale che Ilya "m0nesy" Osipov era stato acquisito da Team Falcons e quindi era uscito e aveva concluso il suo mandato con G2 Esports. Questo ha lasciato un buco nella formazioneCounter-Strike 2 della squadra europea, un buco che ora sappiamo essere stato riempito da un giocatore in prestito.

G2 Esports ha raggiunto un accordo con Monte per l'acquisizione di Aleksander "hades" Miśkiewicz in prestito fino alla fine di giugno. Ciò significa che G2 ha il suo roster bloccato in posizione per PGL Astana 2025, IEM Dallas e anche BLAST Major Austin.

Pensi che Hades aiuterà G2 a raggiungere i suoi obiettivi nel CS2 competitivo?