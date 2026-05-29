Game Pass si sta rirecuperando dall'aumento dei prezzi dello scorso anno
Abbassare drasticamente il prezzo sembrava essere stata la strategia giusta da parte di Asha Sharma, ma ammette che ci sono altri problemi in arrivo.
Molti giocatori hanno applaudito quando la nuova responsabile di Xbox, Asha Sharma, ha deciso - come una delle sue prime decisioni - diabbassare drasticamente il prezzo di Game Pass. E a quanto pare, è stata una mossa saggia, poiché ha riacceso le vendite stagnanti degli abbonamenti.
Sharma ha inviato un messaggio al suo staff e The Verge ne ha ottenuto il contenuto. Sebbene non vengano fornite cifre concrete, scrive:
"La crescita è rallentata e la perdita di abbonati è accelerata dopo i cambiamenti di prezzo e SKU dello scorso anno. Dalla riduzione dei prezzi abbiamo visto crescere le acquisizioni e migliorare la fidelizzazione, il che è un buon primo passo."
Riconosce, tuttavia, che questa è solo una piccola vittoria e che ci sono diverse sfide difficili davanti a sé, se Microsoft vuole raggiungere una forte crescita per Xbox:
"Non risolveremo questo in un solo momento o in un lancio. Dovremo superare il problema che abbiamo davanti al nostro cammino per ripristinare una crescita duratura."
Il 7 giugno si celebra l'Xbox Games Showcase e, si spera, Sharma stessa parteciperà e condividerà di più sulla sua visione per il futuro di Xbox, oltre a come intende affrontare la questione più difficile di tutte: i giochi esclusivi. Microsoft ha aperto la porta a un ritorno a una strategia di esclusività, e non c'è una questione più importante per i fan.