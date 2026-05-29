Game Pass si sta rirecuperando dall'aumento dei prezzi dello scorso anno

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Molti giocatori hanno applaudito quando la nuova responsabile di Xbox, Asha Sharma, ha deciso - come una delle sue prime decisioni - diabbassare drasticamente il prezzo di Game Pass. E a quanto pare, è stata una mossa saggia, poiché ha riacceso le vendite stagnanti degli abbonamenti.

Sharma ha inviato un messaggio al suo staff e The Verge ne ha ottenuto il contenuto. Sebbene non vengano fornite cifre concrete, scrive:

"La crescita è rallentata e la perdita di abbonati è accelerata dopo i cambiamenti di prezzo e SKU dello scorso anno. Dalla riduzione dei prezzi abbiamo visto crescere le acquisizioni e migliorare la fidelizzazione, il che è un buon primo passo."

Riconosce, tuttavia, che questa è solo una piccola vittoria e che ci sono diverse sfide difficili davanti a sé, se Microsoft vuole raggiungere una forte crescita per Xbox:

"Non risolveremo questo in un solo momento o in un lancio. Dovremo superare il problema che abbiamo davanti al nostro cammino per ripristinare una crescita duratura."

Il 7 giugno si celebra l'Xbox Games Showcase e, si spera, Sharma stessa parteciperà e condividerà di più sulla sua visione per il futuro di Xbox, oltre a come intende affrontare la questione più difficile di tutte: i giochi esclusivi. Microsoft ha aperto la porta a un ritorno a una strategia di esclusività, e non c'è una questione più importante per i fan.