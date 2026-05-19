Microsoft chiede ai fan di Xbox cosa vogliono, ricevendo una sonora risposta di "ESCLUSIVE"
Ora è più facile che mai farti sentire su cosa Xbox dovrebbe dare priorità in futuro.
Sta iniziando a sembrare che ogni due giorni riceviamo qualcosa di nuovo e che piace al pubblico dalla nuova boss Xbox, Asha Sharma, e questo martedì non fa eccezione (sul serio, questo articolo ha già una settimana e inizia a sembrare superato). Qualche ora fa, è stato annunciato tramite Xbox Wire che Microsoft sta ora lanciando "un nuovo luogo dove raccogliere i tuoi feedback e renderli più visibili", una sorta di cassetta dei suggerimenti digitale, per così dire.
Il presupposto dell'iniziativa Xbox Player Voice è che dovresti poter esprimere le tue opinioni su vari argomenti, e che non dovrebbe sembrare solo urlare nel vuoto, ma che i tuoi pensieri debbano essere effettivamente ascoltati. L'idea è che potrai di:
Dopo che il servizio era operativo per cinque ore, migliaia di giocatori avevano già condiviso i loro feedback e iniziato a votare sulle priorità principali della community per Xbox, dove l'elemento numero uno difficilmente sorprenderà qualcuno, tranne forse Microsoft:
Clicca su questo link se vuoi esprimerti e condividere la tua opinione su cosa Xbox (o XBOX, come ora Microsoft vuole che scrivamo ) dovrebbe dare priorità in futuro.