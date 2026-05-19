Microsoft chiede ai fan di Xbox cosa vogliono, ricevendo una sonora risposta di "ESCLUSIVE"

HQ

Sta iniziando a sembrare che ogni due giorni riceviamo qualcosa di nuovo e che piace al pubblico dalla nuova boss Xbox, Asha Sharma, e questo martedì non fa eccezione (sul serio, questo articolo ha già una settimana e inizia a sembrare superato). Qualche ora fa, è stato annunciato tramite Xbox Wire che Microsoft sta ora lanciando "un nuovo luogo dove raccogliere i tuoi feedback e renderli più visibili", una sorta di cassetta dei suggerimenti digitale, per così dire.

Il presupposto dell'iniziativa Xbox Player Voice è che dovresti poter esprimere le tue opinioni su vari argomenti, e che non dovrebbe sembrare solo urlare nel vuoto, ma che i tuoi pensieri debbano essere effettivamente ascoltati. L'idea è che potrai di:



Condividi un feedback sulla tua esperienza con Xbox



Verifica quando il tuo feedback è stato ricevuto e revisionato



Segui gli aggiornamenti se e quando ci saranno progressi da segnalare



Ottieni un'idea più chiara di come il tuo input stia plasmando il futuro di Xbox



Dopo che il servizio era operativo per cinque ore, migliaia di giocatori avevano già condiviso i loro feedback e iniziato a votare sulle priorità principali della community per Xbox, dove l'elemento numero uno difficilmente sorprenderà qualcuno, tranne forse Microsoft:



Abbassare il prezzo dei sistemi

Cambia il tempo di gioco da 'giorni' a 'ore'

Cruscotto HDR

Avatar Xbox

Consentire giochi su disco con Project Helix

Piano Xbox Game Pass Famiglia

Risultati

Rendi il multiplayer online gratuito

Retrocompatibilità

ESCLUSIVE



Clicca su questo link se vuoi esprimerti e condividere la tua opinione su cosa Xbox (o XBOX, come ora Microsoft vuole che scrivamo ) dovrebbe dare priorità in futuro.