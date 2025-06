Gears of War: E-Day e una nuova avventura di Halo verrà lanciata nel 2026

HQ

Domenica sera, Microsoft ha concluso il suo enorme evento Xbox Games Showcase e, come al solito, c'era molto in mostra. Ma una delle cose più interessanti è stata menzionata solo brevemente, quando il capo dei giochi di Microsoft, Phil Spencer, ha detto alla fine:

"Sono entusiasta di condividere che i giocatori potranno celebrare i 25 anni di Xbox con un nuovo Fable, il prossimo Forza, Gears of War: E-Day e il ritorno di un classico che è stato con noi fin dall'inizio".

Come forse saprai, Xbox compirà 25 anni nel 2026 e sembra che possiamo aspettarci una grande festa. A febbraio, è stato confermato che Fable sarebbe stato ritardato fino al 2026, e a quanto pare è ancora così, insieme a Gears of War: E-Day, che in precedenza non aveva una finestra di rilascio.

Tuttavia, il fatto che l'anno prossimo arriverà un nuovo Forza è ancora più sorprendente. Nulla del genere è stato annunciato e non sappiamo se si tratti di Forza Horizon 6 o di qualcosa di nuovo dal Motorsport. Il primo è probabilmente il più probabile, e speriamo di vederne altri presto, dato che è previsto per la premiere tra circa un anno.

L'ultimo gioco menzionato da Spencer non è specificamente nominato, ma non ci sono molti titoli che sono in circolazione da così tanto tempo e sono ancora rilevanti. Fondamentalmente può essere solo Halo. Dal momento che anche Halo: Combat Evolved compirà 25 anni nel 2026 e ci sono state frequenti voci di un remake in Unreal Engine 5, questo è probabilmente lo scenario più probabile.

Per riassumere, il 2026 sembra un ottimo anno per avere un abbonamento a Game Pass, ma presumiamo che tutti questi titoli saranno disponibili anche su altre piattaforme.