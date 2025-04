General Motors presenta il nuovo concept model ispirato alla Corvette

HQ

Il titano dell'automotive General Motors ha celebrato l'apertura di un nuovo studio di design a Royal Leamington Spa nel Regno Unito mostrando un nuovo modello concettuale ispirato a Corvette. L'auto è considerata "uno studio di design avanzato" della Chevrolet Corvette e si dice che sia il primo di diversi modelli concettuali presentati dal nuovo studio nel 2025.

Anche se si afferma che questa vettura non diventerà realtà, va detto che GM considera lo studio britannico come uno dei quartier generali dei suoi sforzi per migliorare e far crescere il suo business di auto elettriche nel paese e in tutta Europa.

Parlando di questo straordinario modello concettuale e di ciò che GM spera di ottenere con la visione che sta presentando, il vicepresidente senior del design globale, Michael Simcoe, ha spiegato: "Il mandato del nostro team di progettazione avanzata si estende ben oltre la creazione di veicoli di produzione. Mentre collaborano all'interno della nostra rete di progettazione globale su programmi di produzione e concept vehicle, questi team hanno principalmente il compito di immaginare come potrebbe essere la mobilità tra cinque, 10 e persino 20 anni nel futuro e guidare l'innovazione per GM".

Per il resto, sono state condivise alcune informazioni extra sul modello, tra cui il fatto che ha un vetro laterale avvolgente, porte ad alette motorizzate, un tetto ad alone e tutto in un telaio descritto come "ispirato alle auto da corsa".

