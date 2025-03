George Foreman, leggenda del pugilato e più anziano campione dei pesi massimi, muore all'età di 76 anni

HQ

Il mondo della boxe piange George Foreman, uno dei più grandi pugili di tutti i tempi, morto venerdì 21 marzo all'età di 76 anni. Foreman, noto come "Big George", ha vinto una medaglia d'oro olimpica in Messico nel 1968, quando aveva 19 anni, ed è stato due volte campione del mondo di heavywheight. La prima volta, nel 1973, dopo aver battuto Joe Frazier, e la seconda volta contro Michael Moorer nel 1994... 21 anni dopo, quando Foreman aveva 45 anni, diventando il più anziano campione di heavywheight nella storia della boxe (e secondo in assoluto dietro Bernard Hopkins, che aveva 46 anni).

Foreman, nato in Texas nel 1949, cresciuto da una madre single con sei fratelli. Ha abbandonato la scuola ed è stato salvato da una vita di delinquenza dalla boxe, dove ha avuto una carriera incredibile, con 81 combattimenti professionali e solo 5 sconfitte.

Una delle sue sconfitte più famose, però, fu nella "Rumble in the Jungle", uno dei combattimenti più famosi nella storia della boxe e uno degli eventi più visti in televisione all'epoca. In quell'incontro il 30 ottobre 1974, Foreman perse il suo titolo di campione del mondo dei pesi massimi contro Muhammad Ali, perdendo per KO.

Foreman inizialmente rifiutò di accettare la sua sconfitta, ma col tempo si riconciliò con Ali e divenne amico. Uno dei momenti più indimenticabili della sua vita è accaduto quando ha aiutato Ali, che all'epoca soffriva di Parkinson, a salire i gradini per ricevere un Oscar nel 1996 per il documentario When We Were Kings.

Si ritirò per la seconda volta dalla boxe all'età di 48 anni. La sua fortuna si moltiplicò quando usò il suo nome per una griglia (la George Foreman Grill), che fino ad oggi ha raccolto più di 100 milioni di unità. Foreman si sposò cinque volte ed ebbe 12 figli, di cui cinque maschi tutti chiamati George.