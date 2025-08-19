Ghost of Yotei conferma la modalità multiplayer nel nuovo trailer

HQ

Ghost of Tsushima sarà senza dubbio ricordato soprattutto per il bellissimo mondo e i fantastici combattimenti che possiamo goderci mentre giochiamo da soli per la stragrande maggioranza dei giocatori, ma anche la modalità multiplayer Legends che è stata rilasciata gratuitamente in seguito ha ottenuto una bella base di fan. Quindi è molto comprensibile che molti si siano chiesti se il sequel avrà una modalità simile o meno, e ora abbiamo la nostra risposta.

Alcuni potrebbero essere rimasti delusi nel vedere che il nuovo trailer Ghost of Yotei mostrato alla Gamescom Opening Night Live includeva molti filmati che abbiamo già visto, ma si è concluso confermando che una nuova e migliorata modalità Legends sarà disponibile gratuitamente (dovrai possedere il gioco stesso, però) nel 2026.

Questa nuova versione avrà missioni della storia per due giocatori e partite di sopravvivenza per quattro giocatori in cui potremo giocare nei panni di una delle quattro classi di personaggi mentre cerchiamo di sconfiggere versioni giganti e demoniache dei membri degli Yōtei Six (i principali antagonisti nel gioco base) e una varietà di nuovi nemici soprannaturali.

Ghost of Yotei verrà lanciato su PS5 il 2 ottobre.