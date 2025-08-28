Ghost of Yotei è diventato gold ed è pronto per il lancio a ottobre

HQ

Manca poco più di un mese al 2 ottobre e gli sviluppatori sembrano molto fiduciosi riguardo a Ghost of Yotei, quindi l'annuncio di oggi non dovrebbe sorprendere.

Sucker Punch conferma che Ghost of Yotei è "diventato oro", il che significa che hanno praticamente finito di sviluppare il gioco e che verrà sicuramente lanciato il 2 ottobre. Il team ha deciso di celebrare questo evento offrendoci un nuovo gameplay che mostra alcune delle armi da fuoco che saremo in grado di usare mentre esploriamo il bellissimo mondo e uccidiamo i cattivi.