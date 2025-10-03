Ghost of Yotei Guida: Come sbloccare ogni pezzo di armatura

HQ

Nel successivo action-adventure Ghost of Yotei di Sucker Punch, ci sono una moltitudine di modi per personalizzare Atsu a proprio piacimento. Ci sono maschere e cappelli da trovare e indossare, oltre a tintorie per spendere risorse per aggiungere ulteriori opzioni di colore al tuo equipaggiamento. Sebbene la maggior parte di questi siano solo estetici, alcuni influiscono sul modo in cui Atsu gioca, offrendo anche diversi attributi di statistiche e abilità uniche. Quindi, per assicurarti di sbloccare ogni singolo pezzo di equipaggiamento, tutti e 12 in totale, ecco come trovare e sbloccare ogni pezzo di armatura.

E prima di iniziare, non perderti la nostra guida ai suggerimenti da sapere e anche come trovare la guida all'attrezzatura di Jin Sakai.

Dove trovare l'armatura Onryo

Questa è l'armatura con cui Atsu inizia il suo viaggio e che viene progressivamente potenziata completando le principali pietre miliari della campagna. Non richiede alcuna risorsa per essere migliorato e, nelle ultime parti della storia principale, avrai raggiunto il suo quinto e ultimo livello (è anche l'unica armatura ad avere cinque livelli).

Annuncio pubblicitario:

Dove trovare l'armatura della libellula

Per sbloccare questa armatura, devi prima raggiungere Tokachi Range. Quando lo fai, vicino all'ingresso occidentale della zona ci sarà un punto di interesse noto come Settler's Camp, in cui puoi incontrare un NPC che dopo avergli salvato la vita ti promette un'armatura quasi mitica. Sembra troppo bello per essere vero, vero? Dopo esserti riunito con questo NPC al locale Huranui's Rest Inn, cadrà in un'imboscata e preso da un gruppo di samurai Saito che stanno cercando di riparare un debito, il che significa che dovrai salvare questo NPC una seconda volta.

Annuncio pubblicitario:

Per farlo sarà necessario dirigersi a nord verso il Nurpur River Campsite, dove sarà legato al centro del campo protetto.

Elimina i nemici, libera l'NPC, parla di nuovo con lui e scoprirai che un letale generale sta per giustiziarlo. Naturalmente, devi salvargli la vita una terza volta uccidendo questo generale, e poi cercherà di mantenere la sua promessa di darti l'armatura ricercata.

Per farlo, tutto ciò che devi fare è tornare alla locanda hub e il Dragonfly Armour diventerà tuo.

Dove trovare l'armatura del Maestro delle Taglie

Nel Yotei Grasslands, incontrerai per la prima volta l'NPC donatore di taglie seduto vicino al suo iconico tabellone di poster di ricercati al Yotei's Shadow Inn. Atsu, come previsto, prende in simpatia questa persona, e presto si sviluppa un rapporto di lavoro efficace che premia entrambe le parti con un sacco di monete.

Dopo aver completato una serie di taglie per l'NPC nella regione, ti dirà di un bersaglio molto più letale che deve essere ucciso, un nemico "sorridente" che si nasconde in una grotta nell'estremo nord della regione.

Prendi la taglia, dirigiti verso l'area, trova il bersaglio in una grotta protetta da alcuni nemici e poi procedi a sconfiggerlo in un combattimento uno contro uno. Dopo un breve momento in cui giocate insieme a Shamisen, il bersaglio scivolerà in un sonno eterno, permettendo a Atsu di seppellirlo e rivendicare la sua armatura per sé.

Dove trovare le vesti per Sitturanyu

Questa è una delle armature più insolite del gruppo a causa del suo percorso di aggiornamento. A differenza della maggior parte degli altri che richiedono risorse per essere migliorati, questo sarà migliorato trovando alcuni dei 30 Ainu oggetti in tutto il mondo.

Per quanto riguarda lo sblocco del Robes for Sitturanyu, dovrai raggiungere l'area intermedia tra Nayoro Wilds e Teshio Ridge. Dovrai quindi affrontare The Heart of an Ainu storia nell'area e aiutare Huci con le sue missioni. Ci vorrà un po' di tempo, ma se vuoi questa armatura, dovrai perseverare.

Dopodiché, quando raggiungi l'area hub principale di Husko Kotan, puoi parlare con un NPC nell'area e, supponendo che tu abbia almeno una reliquia Ainu nella tua collezione fino a questo punto, ti ricompenserà con il set di armature di base, che può essere potenziato dallo stesso NPC ogni volta che ne acquisisci 5, 10, e 15 Ainu reliquie.

Dove trovare l'armatura di Taro

Quando si vaga Ezo nelle prime parti del gioco, ci si può imbattere in un ragazzo minacciato da alcuni uomini per aver essenzialmente rubato cadaveri. Anche se sembra strano a dirsi, è nel tuo interesse salvare questo ragazzo, poiché diventerà un venditore ambulante con ogni sorta di prelibatezze.

Inoltre, ricompenserà i tuoi sforzi iniziali regalandoti la sua armatura, Taro's Armour.

Dove trovare l'Armatura dell'Immortale

Tenetevi forte, perché questo è un po' una bestia. Si tratta di una missione in più fasi che ti porterà su gran parte di Ishikari Plains, mentre prima vai a caccia di campane a vento e poi ti fai condurre a un duello con un boss.

Per iniziare la ricerca, dovrai prima trovare il narratore al Storyteller's Rest, in cui ti parlerà di un samurai che non può morire e continua a lottare per trovare un degno avversario in grado di liberarlo dal tormento della vita.

Fatto ciò, dovrai individuare quattro campanelli a vento nell'area locale, di cui si trovano nelle aree sulle mappe sottostanti. Molti si trovano abbastanza facilmente, uno vicino al cantastorie, uno al centro di una biforcazione del fiume nelle vicinanze, uno su una collina a sud del narratore e uno appeso alla scogliera che porta a Ishikari Castle.

Va detto che puoi usare i campanelli a vento per localizzare gli altri tenendoli sollevati e vedendo come reagiscono al vento guida. Agiranno in modo più violento quando sei rivolto in direzione di un campanello a vento.

Una volta raccolti i quattro campanelli a vento, usa il vento guida per indirizzarti dove si trova il Undying Samurai, che per facilità è la posizione sottostante.

Quando si raggiunge la grotta a cui si accede scendendo e aggirando la parete rocciosa, è possibile posizionare i quattro campanelli a vento sui pali vicini e alla fine apparirà il Samurai, pronto per un duello memorabile, che una volta superato ricompenserà il Armour of the Undying.

Dove trovare l'armatura Spider Lily

In Tokachi Range, potresti sentire voci di un demone Yokai che sta affliggendo un tempio vicino. Come sappiamo, tutte le storie mitiche sono radicate nella realtà, quindi per indagare, dirigiti verso il Mysterious Gate nell'estremo sud della regione. Quando arrivi qui, il narratore sarà a disposizione per raccontarti tutto su questo mito e, una volta che la sua storia è stata raccontata, entra nel cancello e segui il sentiero fino a un tempio nascosto nebbioso noto come Tominga Estate.

In quest'area, alla fine verrai fermato da un cancello con quattro serrature. Aprire queste serrature è piuttosto semplice e implica la comprensione del simbolo attaccato a ciascuna.

Il simbolo Pagoda si riferisce all'edificio della pagoda nelle vicinanze, dove sul suo portico c'è una scatola che ospita una chiave.

Il simbolo Lapide si riferisce all'area all'estrema destra (se stavi guardando direttamente il cancello, con la pagoda all'estrema destra). Se segui il sentiero, incontrerai alcuni ladri di tombe che devono essere uccisi e, dopo aver seguito ulteriormente il sentiero, troverai una tomba con una chiave nelle vicinanze.

Il simbolo Grotta si riferisce alla grotta nell'area all'estrema sinistra, dove troverai un uomo morente alla bocca. Entra nella grotta, seguila fino in fondo fino a raggiungere una piccola apertura dove si possono trovare un mucchio di disegni di bambini. Raccogli anche la chiave presente.

Infine, il tasto Maze si riferisce anche all'area a sinistra e definita dal vicolo di bambù scuro con una torcia all'esterno. Segui il sentiero e ti imbatterai in un colpo di bambù senza una lavagna completa di pilastri di bambù. Per correggere questo problema, guarda il pavimento e trova il percorso con i papaveri. Seguili ogni volta e dopo un paio di tentativi sarai in grado di tagliare il colpo e poi lasciare l'area con una chiave anche.

Ora puoi aprire il cancello principale, che condurrà a un'altra area che alla fine conduce anche a una radura dove puoi affrontare e combattere il Spider Lily General che altrimenti è stato convinto Atsu è sua figlia defunta tornata dalla morte. Dopo aver sconfitto il General, se ne andrà e lascerà la sua armatura per te da aggiungere alla tua collezione.

Dove trovare il kimono cremisi

Per dare il via a questa missione, dovrai prima dirigerti a est del Red Crane Inn in Teshio Range fino a un albero Mother Daughter con foglie d'oro. Quando arrivi qui, troverai una scultura di neve di una figlia e una madre che si abbracciano, e subito dopo appariranno alcune lucciole rosYuki Mushi se che ti condurranno su per la montagna fino a un campo abbandonato con un biglietto. Raccoglilo e preparati a trovare il secondo albero.

Questo si trova a nord e, come il precedente, dovrai interagire con la scultura di neve e poi seguire le lucciole. Questa volta, però, appariranno alcuni nemici e dovrai abbatterli prima di raggiungere la nota successiva, ma quando lo fai, è il momento di trovare il terzo e ultimo albero.

Questo può essere trovato al centro della mappa, e presto dovrai seguire le lucciole attraverso una grotta locale fino a raggiungere un'area conosciuta come Old Home.

Quando lo fai, in casa troverai una nota in soffitta, che attiverà il prompt per riparare la scultura di neve nelle vicinanze. Quando lo fai, segui le lucciole un'ultima volta e ti condurranno a una tomba dove si possono trovare i Crimson Kimono.

Dove trovare l'abbigliamento da mercenario

Non c'è molto in questo perché lo guadagnerai progredendo nella storia. Durante la trama di Oni, quando tu e Jubei vi infiltrate, Ishikari Castle, Atsu indosserà dei nuovi vestiti che potrà tenere in seguito! Facile.

Dove trovare l'armatura da guardia di Ginji

Probabilmente uno degli ultimi pezzi di armatura che scopri, Ginji's Guard Armour richiede il completamento della missione Pride Before Tea in Oshima Coast. Può essere trovato a est di Matsumae Castle, e sarà offerto sotto forma di Ginji sperando di recuperare alcune potenti armature da vendere presto ai soldati Saito.

Per ottenere l'attrezzatura, Ginji ti porterà in una vicina casa da tè (Jojo Tea House ), dove all'arrivo dovrai eliminare la minaccia Saito e liberare Ginji. Quindi l'obiettivo sarà quello di trovare l'armatura nelle vicinanze in un contenitore nell'angolo della stanza in cui Ginji è tenuta. Quando lo farai, Atsu indosserà l'armatura e poi la metterà alla prova sconfiggendo un gruppo di Saito forze che arrivano per prendere l'armatura per sé.

Dove trovare l'armatura a nove code

Questa è anche una missione piuttosto semplice, poiché raccoglierai questo set di armature seguendo la serie di missioni principali Kitsune. Dopo aver assediato la tua prima Nine Tail base, non solo troverai un cifrario ma anche un'armatura che teoricamente ti permetterà di mimetizzarti con i soldati locali (ma in pratica non fa alcuna differenza...). Fatto e fatto.

Dove trovare l'armatura Fundoshi

Prima di tutto, chiamare questa armatura è forse una forzatura in quanto è letteralmente solo un asciugamano che Atsu sfoggia. Per acquisirlo, dovrai trovare e fare il bagno in ogni Hot Spring intorno a Ezo. Ce ne sono un sacco da trovare, ognuno dei quali è piuttosto semplice da incontrare seguendo gli uccelli e cercando segnali di fumo nel cielo.