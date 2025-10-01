Ghost of Yotei Guida: Suggerimenti da conoscere prima di iniziare a esplorare Ezo

HQ

Molti di voi inizieranno il loro viaggio nel seguito di azione e avventura di Sucker Punch, Ghost of Yotei a partire da ora, e se sei tu, abbiamo alcuni suggerimenti utili che vale la pena tenere a mente.

Ghost of Yotei è un gioco abbastanza semplice da capire e da seguire, ma ci sono alcune cose degne di nota se vuoi rendere la tua avventura ancora più facile. Quindi, per assicurarti di sapere a che punto sei quando inizi la storia di Atsu, ecco otto suggerimenti.

La difficoltà è una scelta, non una necessità

In molti giochi, alcuni dei Achievements o Trophies più difficili sono legati alla difficoltà del gioco, ma non Ghost of Yotei. Se sei un cacciatore Platinum Trophy, sarai felice di sapere che non c'è alcuna ricompensa per la difficoltà con cui completi il gioco, piuttosto questa è solo una scelta per i giocatori da fare per il tipo di sfida che desiderano.

Vale anche la pena notare che le modalità grafiche non sono legate a Trophies, il che significa che Kurosawa Mode, Miike Mode e Watanabe Mode sono solo scelte del giocatore e nient'altro.

In sostanza, gioca a modo tuo e raccogli i frutti a prescindere.

Affronta l'Oni prima di affrontare la Kitsune

Mentre girovagate per Ezo, sentirete voci su dove trovare i vari membri del Yotei Six, e anche se potreste pensare che ciò significhi una progressione naturale tra le cinque regioni principali, c'è un modo giusto per farlo. Anche se puoi passare direttamente a Tokachi Range dopo aver spuntato Yotei Grasslands, ti consigliamo assolutamente di andare a Ishikari Plain prima di spostarti molto a nord fino a Teshio Ridge. Perché? Perché l'arma che sbloccherai in Ishikari Plain, la lancia Yari, è estremamente utile quando si tratta di combattere i nemici che usano il kusarigama, di cui ce ne sono molti (incluso il boss) in Teshio Ridge. Quindi, fatti un favore e sconfiggi il Oni prima di affrontare il Kitsune.

Usa il tuo arsenale come previsto

A differenza di Ghost of Tsushima e del suo sistema di combattimento in posizione, Ghost of Yotei ruota attorno a diverse armi che operano in modo simile a sasso, carta, forbici contro i nemici. Ogni arma è progettata per sconfiggere un nemico diverso (meno la katana) e, anche se potrebbe sembrare un po' innaturale rinfoderare e sfoderare costantemente strumenti diversi, creerà o distruggerà il sistema di combattimento.

Cosa è progettato per battere ogni arma, vi chiederete? Vedi sotto:



Lama del lupo - Tuttofare, ideale per affrontare altri nemici armati di katana



Doppie katane - Perfette per affettare i nemici che usano la lancia/yari



Yari - Ideale per superare gli eleganti utilizzatori di kusarigama



Kusarigama - Per distruggere gli scudi e poi abbattere i nemici storditi



Odachi - Un'arma enorme perfetta per abbattere i nemici bruti di grandi dimensioni



Per quanto riguarda il resto delle armi, sei più libero di usarle come meglio credi, in particolare i materiali di consumo come kunai e metsubushi.

Per padroneggiare il combattimento, usa l'armatura Bounty Master

Nel Yotei Grasslands, una delle prime taglie importanti che potrai cacciare è per Smiling Kabuto, un uomo selvaggio trovato in una grotta nel nord-ovest della regione. Una volta ucciso, puoi prendere la sua armatura per la tua, cosa che vale la pena fare perché così puoi raccoglierne i vantaggi.

Potrebbe sembrare una mossa rischiosa, ma in Ghost of Yotei c'è ben poco vantaggio nel non parare e colpire i nemici storditi. Il sistema di combattimento è quasi costruito attorno alla meccanica della parata, quindi perché non eliminare le parate regolari e rendere facile mettere a segno parate perfette e schivate perfette e colpire quando il tuo avversario meno se lo aspetta? Ecco perché l'armatura Bounty Master è così utile, perché disabilita le parate di base a favore di rendere più facili le mosse perfette, qualcosa che apprezzerai molto se padroneggi la meccanica.

Oh, e vale la pena notare che quanto più facili diventano le parate è legato a quanto hai potenziato l'armatura, quindi raccogli risorse e mettile a buon fine rendendo l'equipaggiamento Bounty Master il migliore possibile.

Aggiorna prima le tue abilità Onryo

Aggiorna ciò che vuoi veramente, è il tuo Atsu alla fine della giornata. Ma se vuoi sfruttare le abilità che utilizzerai effettivamente in azione, è meglio prendere tutti gli aggiornamenti sulla riga Onryo prima di cercare altrove, poiché queste sono effettivamente abilità di base che renderanno le cose generiche che Atsu fa ancora meglio.

Non sono nuove abilità o talento da mostrare in combattimento, sono cose di base che rendono Atsu meno di una manciata da padroneggiare, che si tratti di permetterti di disarmare un nemico che tenta di disarmarti, multi-assassinii, schivate e rotolamenti perfetti dopo essere caduti da un'altezza, e così via. Competenze utili su tutta la linea.

Equipaggia l'Amuleto del Raccolto Abbondante non appena lo trovi

Le risorse possono essere difficili da gestire, quindi rendilo più facile per te stesso raccogliendone di più ogni volta che ne raccogli qualcuna. Questo è ciò che fa il Charm of Bountiful Harvest. In questo modo, quando si raccolgono piante, legno o fiori, se ne raccolgono uno o due in più allo stesso tempo, il che significa che invece di ottenere regolarmente due o tre per raccolto, ora ne otterrete da tre a cinque. Potrebbe sembrare una cosa da poco, ma tutto si somma e col tempo non ti mancheranno mai questi tipi di risorse.

Se solo ci fosse un fascino simile per i soldi...

L'omicidio e il gioco d'azzardo sono i modi migliori per fare soldi

Essere un vagabondo è una vita dura eAtsu non è uno abituato alle comodità e alle comodità della vita stanziale. Ciò significa che anche un conto in banca sano non è qualcosa di cui Atsu può vantarsi, e se stai cercando un po' di soldi per potenziare un'arma o un'armatura, devi ricorrere al tuo stile di vita moralmente grigio.

Le taglie sono un ottimo modo per guadagnare un po' di soldi, ma possono richiedere un po' di tempo e sono una strada monouso, poiché una volta che hai tagliato la gola di un bersaglio, non c'è risciacquo e ripetizione. Entra nel gioco d'azzardo. Questa è una posta in gioco più alta in quanto puoi perdere soldi giocando a Zeni Hajiki, ma puoi anche guadagnare un sacco di soldi in cambio, e a differenza di Gwent o Queen's Blood dove puoi essere battuto dalla fortuna del sorteggio, qui è tutta abilità - e anche piuttosto facile da capire.

Per un corso accelerato su Zeni Hajiki, tutto ciò che c'è da sapere è che devi lanciare monete su un tavolo in altre monete. Colpisci una moneta con la tua moneta e ottieni un punto. Manca una moneta, colpisci più di una moneta o spara una moneta dal tavolo e perdi un punto e dai il turno all'avversario. Il primo a sei punti vince e, se sei bravo e intelligente, puoi battere i tuoi avversari in un minuto o due senza mai dare loro la possibilità di giocare. Pensa a tutti quei soldi guadagnati duramente!

Questi sono solo alcuni suggerimenti che vale la pena tenere a mente quando si inizia a giocare Ghost of Yotei. Per ulteriori informazioni sul gioco, resta sintonizzato per ulteriori guide, come ad esempio dove trovare ogni pezzo di armatura e ciascuna delle mappe regionali completate.