Ghost of Yotei rende tutto migliore nel nuovo trailer di gioco

Penso che Ghost of Tsushima sia davvero un grande gioco, ma manca di alcuni dei tocchi finali che i migliori giochi open-world hanno mai avuto. Ecco perché è così bello vedere che gli sviluppatori di Sucker Punch hanno migliorato praticamente tutto nel sequel.

Basta guardare il video di 20 minuti qui sotto. Ghost of Yotei ha un aspetto ancora migliore (e questo è tutto dire), ci dà molta più libertà sia in termini di gameplay che di aspetto del nostro personaggio, ravviva il combattimento con compagni e nuove armi, rende più veloce e facile ottenere i miglioramenti e l'equipaggiamento che vogliamo, due nuove modalità di presentazione (insieme al ritorno di Kurosawa) ispirate a Takashi Miike e Shinichirō Watanabe, Una modalità foto ancora più profonda e molto altro ancora. Tutto questo in aggiunta a tutto ciò che ci è piaciuto in Ghost of Tsushima, quindi non vedo l'ora che arrivi Ghost of Yotei il lancio il 2 ottobre.