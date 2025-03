Gli astronauti della NASA tornano sani e salvi dopo la lunga missione sulla ISS

HQ

Mentre il sole scendeva sotto l'orizzonte al largo della costa del Golfo della Florida, una capsula Crew Dragon di SpaceX ha perforato l'atmosfera, il suo scudo termico brillava contro il cielo del crepuscolo. All'interno, gli astronauti della NASA Butch Wilmore e Suni Williams si preparavano per gli ultimi momenti di un viaggio che si era protratto ben oltre gli otto giorni previsti.

Alle 17:57 ET, la capsula ha toccato delicatamente la superficie dell'oceano, segnando la fine di una missione di nove mesi piena di ritardi inaspettati. Originariamente lanciato a bordo dello Starliner di Boeing a giugno, il ritorno del duo è stato alla fine facilitato da SpaceX dopo che i problemi con il sistema di propulsione dello Starliner hanno costretto la NASA a integrarli nella sua rotazione Crew-9.

La missione estesa, che ha visto Wilmore e Williams contribuire a oltre 150 esperimenti scientifici a bordo della Stazione Spaziale Internazionale, ha sottolineato la complessità e l'imprevedibilità del volo spaziale umano, dove una pianificazione meticolosa spesso si scontra con la dura realtà delle operazioni in orbita.

Mentre il loro ritorno sano e salvo ha portato sollievo alla NASA e alle loro famiglie, i riflettori sul programma Starliner di Boeing si sono intensificati, sollevando interrogativi sul suo futuro come valido concorrente del Crew Dragon di SpaceX. Per ora, resta da vedere se Boeing avrà bisogno di condurre un altro volo di prova senza equipaggio prima che Starliner possa trasportare di nuovo gli astronauti in sicurezza.