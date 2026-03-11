Gli sciatori tedeschi voltano le spalle al russo su un podio alle Paralimpiadi invernali

HQ

I Giochi Paralimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina sono i primi in cui la Russia partecipa sotto la propria bandiera (e non come atleti neutrali) dal 2014, a seguito dei divieti per l'invasione in Ucraina e, in precedenza, per uno scandalo antidoping. La loro partecipazione (sei atleti russi e anche quattro dalla Bielorussia) è stata fortemente contestata dall'Ucraina e da altri paesi, che hanno boicottato la cerimonia di apertura venerdì scorso.

Dopo sei giorni, la Russia ha vinto tre medaglie d'oro e due di bronzo. Una delle medaglie d'oro è stata nella corsa campestre femminile sprint classica disabilità visiva, vinta martedì da Anastasiia Bagiian e dalla sua guida Sergei Siniakin. Quando iniziò l'inno russo, lo sciatore tedesco Linn Kazmaier e la sua guida Florian Baumann voltarono le spalle ai russi.

Parlando con Bild, come riportato dalla BBC, Kazmaier ha spiegato che volevano dimostrare di non sostenere la Russia, anche se non avevano nulla contro gli sciatori. "Non li conosco, non so se magari supportino il sistema in Russia quanto noi. Forse sono davvero persone gentili, con cui potremmo essere amici. Il fatto che sia così completamente oscurata dalla politica è semplicemente un vero peccato. Ecco perché abbiamo deciso di lasciare il cappello e non voltarci verso la bandiera, perché non la sosteniamo."

Anche l'Ucraina partecipa ai giochi, con finora 3 medaglie d'oro, 2 argenti e 5 bronzi. Uno dei loro medagliati ha detto di essersi allenato da sei mesi con ChatGPT.