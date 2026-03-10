Biatleta ucraino vince la medaglia d'argento dopo aver allenato con ChatGPT per sei mesi

HQ

L'Ucraina è seconda nella classifica medaglie delle Paralimpiadi invernali 2026 a Milano-Cortina, avendo vinto dieci medaglie, di cui tre d'oro. Una delle medaglie d'argento è stata vinta da Maksym Murashkovskyi, un biatleta ipovedente che ha rivelato di aver lavorato con ChatGPT negli ultimi sei mesi per allenarsi.

"Non era solo tattica. Era metà del mio piano di allenamento, della motivazione, ecc. Quindi è stato un volume enorme di tutto il mio allenamento. L'ho usato come psicologo, allenatore e, a volte, come medico", ha detto il biatleta venticinquenne, che ha dichiarato di essersi preparato per quella gara da molti anni. Ha descritto il suo addestramento con l'IA come una tecnologia "rivoluzionaria" che ha sostituito l'addestramento "classico" con gli umani (tramite The Guardian).

Murashkovskyi, che non ha sbagliato alcun tiro nell'evento che combina sci di fondo con tiro a segno, ha detto di ritenere che l'IA potrebbe sostituire parte del lavoro svolto dagli esseri umani durante l'addestramento e crede pienamente nella tecnologia. Ha riconosciuto che l'IA è stata usata anche per scopi militari, ma "è come con la chimica o la biologia, qualcuno può usarla per qualcosa di buono, qualcuno può usarla per qualcosa di negativo. Lo uso per imparare, per le lingue, per alcuni dei miei progetti, in chimica, biologia e sport."