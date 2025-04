Gli Stati Uniti colpiscono i pannelli solari del sud-est asiatico con tariffe del 3.521%

HQ

Le ultime notizie sugli Stati Uniti e il Sud-Est asiatico . Gli Stati Uniti hanno tracciato una linea dura nella loro guerra commerciale solare in corso, annunciando tariffe da capogiro sui pannelli solari importati da Cambogia, Thailandia, Malesia e Vietnam.

Questi prelievi, che in alcuni casi raggiungono il 3.521%, sono il risultato di un'indagine durata un anno sulle aziende cinesi che avrebbero aggirato i dazi esistenti delocalizzando la produzione. L'inchiesta ha concluso che le sovvenzioni statali e le pratiche di dumping falsano la concorrenza leale.

Sebbene salutati come un trionfo dai produttori di energia solare americani, i dazi potrebbero ripercuotersi sul mercato, rendendo l'energia pulita più costosa sia per le aziende che per i consumatori. Nel frattempo, la Cina ha risposto in modo provocatorio, esortando gli alleati regionali a non piegarsi alle pressioni degli Stati Uniti.