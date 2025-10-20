God of War La chiamata al casting di Kratos trapela online

HQ

Anche se le riprese inizieranno il prossimo anno, sembra che la serieGod of War di Amazon Prime Video abbia ancora alcuni ruoli piuttosto importanti da interpretare. Kratos, Atreus, Odino e altri non sono ancora stati trovati dallo streamer, il che ha portato il noto leaker e insider credibile Daniel Richtman a ottenere le chiamate per i casting per i ruoli di cui sopra.

Mentre i post di Richtman sono bloccati dietro il suo Patreon, una discussione su Reddit ci aiuta anche a capire cosa sta cercando Amazon nei suoi God of War lead. Amazon vuole un maschio tra i 40 e i 60 anni per interpretare Kratos, con il ruolo che richiede "intensa fisicità, combattimento corpo a corpo e possibile nudità".

Le parti di Kratos e Atreus sono aperte a qualsiasi etnia, ma immaginiamo che una volta che uno di loro è rinchiuso, l'altro sarà della stessa etnia, perché beh, sono padre e figlio. Ciò che è piuttosto interessante è l'aggiunta di Odino e Sif nella lista del casting per la serie God of War. Poiché lo spettacolo di Amazon sarà basato sulla saga norrena del viaggio di Kratos, questo non è necessariamente sorprendente, ma quei personaggi non appaiono fino al Ragnarök nei giochi.

Inoltre, mentre ogni membro del cast è indicato come un personaggio regolare della serie, la chiamata per Atreus lo indica solo come un personaggio regolare della serie di un anno, il che significa che c'è la possibilità di un recast di un Atreus più anziano in seguito. Scusa, ragazzo Atreus.