Gran Premio di Spagna: tempi e come assistere al ritorno della competizione dopo un mese
La 40ª edizione del Gran Premio di Spagna a Jerez, un'opportunità per Márquez di recuperare Bezzecchi?
La MotoGP riprende questo fine settimana quasi un mese dopo il Gran Premio USA al Circuito delle Americhe, perché il Gran Premio del Qatar a Lusail è stato posticipato a novembre, sperando che la guerra in Medio Oriente fosse finita entro allora. Marco Bezzecchi è il leader dopo aver vinto le prime due gare dell'anno (e cinque gare consecutive), ma anche il campione 2024 Jorge Martín è partito bene, sperando di lasciare alle spalle il disastro del 2025.
E nessuno può escludere Marc Márquez, soprattutto in un circuito dove ha già vinto tre volte... ma l'ultima volta è stato nel 2019. È stato suo fratello Álex Márquez quello che ha vinto nel 2025. Chi vincerà la 40ª edizione del GP di Spagna a Jerez?
Questi sono gli orari in cui puoi seguire il Gran Premio di Spagna questo fine settimana:
Venerdì 24 aprile
- Moto3 - FP1: 09:00 CEST, 09:35 BST
- Moto2 - FP1: 09:50 CEST, 10:30 BST
- MotoGP - FP1: 10:45 CEST, 11:30 BST
Sabato 25 aprile
- MotoGP - Qualifiche 1: 10:10 CEST
- MotoGP - Qualifiche 2: 11:15 CEST
- Moto3 - Qualifiche 1: 12:45 CEST
- Moto3 - Qualifiche 2: 13:10
- Moto2 - Qualifiche 1: 13:40
- Moto2 - Qualifiche 2: 14:04
- MotoGP - Sprint: 15:00 CEST
Domenica 26 aprile
- Moto3 - Gran Premio: 11:00 CEST, 10:00 BST
- Moto2 - Gran Premio: 12:15 CEST, 11:15 BST
- MotoGP - Gran Premio: 14:00 CEST, 13:00 BST
Come guardare MotoGP dal vivo in Europa:
Ecco un elenco dei broadcaster MotoGP da seguire nel 2026:
- Austria: Sky, Servus TV
- Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro): Sport in arena
- Paesi baltici: Estonia, Lituania, Lettonia: 3 sport
- Belgio: PlaySports, RTBF
- Bulgaria: Max Sport
- Croazia: Sportklub
- Cipro: Cyta Vision
- Cechia: Nova Sport6
- Danimarca: 3 sport
- Finlandia: Viaplay
- Francia: Canal+
- Germania: Sky, Red Bull, DF1
- Grecia: Cosmote TV
- Ungheria: 4 Arena
- Italia: Sky, Canala 8
- Paesi Bassi: Zigo Sport, NOS
- Norvegia: Sport3
- Polonia: Polsat Sport
- Portogallo: Sport TV
- Romania: Prima Sport 3
- Spagna: DAZN
- Svezia: Sport Motor
- Regno Unito: TNT Sports
Dopo la Spagna, il MotoGP prosegue nelle vicinanze: Francia (Le Mans) dall'8 al 10 maggio, Catalogna dal 15 al 17 maggio e Italia-Mugello dal 29 al 31 maggio.