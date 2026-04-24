Gamereactor

  •   Italiano

Accedi
Gamereactor
Sport

Gran Premio di Spagna: tempi e come assistere al ritorno della competizione dopo un mese

La 40ª edizione del Gran Premio di Spagna a Jerez, un'opportunità per Márquez di recuperare Bezzecchi?

HQ

La MotoGP riprende questo fine settimana quasi un mese dopo il Gran Premio USA al Circuito delle Americhe, perché il Gran Premio del Qatar a Lusail è stato posticipato a novembre, sperando che la guerra in Medio Oriente fosse finita entro allora. Marco Bezzecchi è il leader dopo aver vinto le prime due gare dell'anno (e cinque gare consecutive), ma anche il campione 2024 Jorge Martín è partito bene, sperando di lasciare alle spalle il disastro del 2025.

E nessuno può escludere Marc Márquez, soprattutto in un circuito dove ha già vinto tre volte... ma l'ultima volta è stato nel 2019. È stato suo fratello Álex Márquez quello che ha vinto nel 2025. Chi vincerà la 40ª edizione del GP di Spagna a Jerez?

Questi sono gli orari in cui puoi seguire il Gran Premio di Spagna questo fine settimana:

Venerdì 24 aprile


  • Moto3 - FP1: 09:00 CEST, 09:35 BST

  • Moto2 - FP1: 09:50 CEST, 10:30 BST

  • MotoGP - FP1: 10:45 CEST, 11:30 BST

Sabato 25 aprile


  • MotoGP - Qualifiche 1: 10:10 CEST

  • MotoGP - Qualifiche 2: 11:15 CEST

  • Moto3 - Qualifiche 1: 12:45 CEST

  • Moto3 - Qualifiche 2: 13:10

  • Moto2 - Qualifiche 1: 13:40

  • Moto2 - Qualifiche 2: 14:04

  • MotoGP - Sprint: 15:00 CEST

Domenica 26 aprile


  • Moto3 - Gran Premio: 11:00 CEST, 10:00 BST

  • Moto2 - Gran Premio: 12:15 CEST, 11:15 BST

  • MotoGP - Gran Premio: 14:00 CEST, 13:00 BST

Come guardare MotoGP dal vivo in Europa:

Ecco un elenco dei broadcaster MotoGP da seguire nel 2026:


  • Austria: Sky, Servus TV

  • Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro): Sport in arena

  • Paesi baltici: Estonia, Lituania, Lettonia: 3 sport

  • Belgio: PlaySports, RTBF

  • Bulgaria: Max Sport

  • Croazia: Sportklub

  • Cipro: Cyta Vision

  • Cechia: Nova Sport6

  • Danimarca: 3 sport

  • Finlandia: Viaplay

  • Francia: Canal+

  • Germania: Sky, Red Bull, DF1

  • Grecia: Cosmote TV

  • Ungheria: 4 Arena

  • Italia: Sky, Canala 8

  • Paesi Bassi: Zigo Sport, NOS

  • Norvegia: Sport3

  • Polonia: Polsat Sport

  • Portogallo: Sport TV

  • Romania: Prima Sport 3

  • Spagna: DAZN

  • Svezia: Sport Motor

  • Regno Unito: TNT Sports

Dopo la Spagna, il MotoGP prosegue nelle vicinanze: Francia (Le Mans) dall'8 al 10 maggio, Catalogna dal 15 al 17 maggio e Italia-Mugello dal 29 al 31 maggio.

Gran Premio di Spagna: tempi e come assistere al ritorno della competizione dopo un mese

This post is tagged as:

SportMotoGP


Caricamento del prossimo contenuto