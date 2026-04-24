Gran Premio di Spagna: tempi e come assistere al ritorno della competizione dopo un mese

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La MotoGP riprende questo fine settimana quasi un mese dopo il Gran Premio USA al Circuito delle Americhe, perché il Gran Premio del Qatar a Lusail è stato posticipato a novembre, sperando che la guerra in Medio Oriente fosse finita entro allora. Marco Bezzecchi è il leader dopo aver vinto le prime due gare dell'anno (e cinque gare consecutive), ma anche il campione 2024 Jorge Martín è partito bene, sperando di lasciare alle spalle il disastro del 2025.

E nessuno può escludere Marc Márquez, soprattutto in un circuito dove ha già vinto tre volte... ma l'ultima volta è stato nel 2019. È stato suo fratello Álex Márquez quello che ha vinto nel 2025. Chi vincerà la 40ª edizione del GP di Spagna a Jerez?

Questi sono gli orari in cui puoi seguire il Gran Premio di Spagna questo fine settimana:

Venerdì 24 aprile



Moto3 - FP1: 09:00 CEST, 09:35 BST



Moto2 - FP1: 09:50 CEST, 10:30 BST



MotoGP - FP1: 10:45 CEST, 11:30 BST



Sabato 25 aprile



MotoGP - Qualifiche 1: 10:10 CEST



MotoGP - Qualifiche 2: 11:15 CEST



Moto3 - Qualifiche 1: 12:45 CEST



Moto3 - Qualifiche 2: 13:10



Moto2 - Qualifiche 1: 13:40



Moto2 - Qualifiche 2: 14:04



MotoGP - Sprint: 15:00 CEST



Domenica 26 aprile



Moto3 - Gran Premio: 11:00 CEST, 10:00 BST



Moto2 - Gran Premio: 12:15 CEST, 11:15 BST



MotoGP - Gran Premio: 14:00 CEST, 13:00 BST



Come guardare MotoGP dal vivo in Europa:

Ecco un elenco dei broadcaster MotoGP da seguire nel 2026:



Austria: Sky, Servus TV



Paesi balcanici (Bosnia, Serbia, Macedonia, Montenegro): Sport in arena



Paesi baltici: Estonia, Lituania, Lettonia: 3 sport



Belgio: PlaySports, RTBF



Bulgaria: Max Sport



Croazia: Sportklub



Cipro: Cyta Vision



Cechia: Nova Sport6



Danimarca: 3 sport



Finlandia: Viaplay



Francia: Canal+



Germania: Sky, Red Bull, DF1



Grecia: Cosmote TV



Ungheria: 4 Arena



Italia: Sky, Canala 8



Paesi Bassi: Zigo Sport, NOS



Norvegia: Sport3



Polonia: Polsat Sport



Portogallo: Sport TV



Romania: Prima Sport 3



Spagna: DAZN



Svezia: Sport Motor



Regno Unito: TNT Sports



Dopo la Spagna, il MotoGP prosegue nelle vicinanze: Francia (Le Mans) dall'8 al 10 maggio, Catalogna dal 15 al 17 maggio e Italia-Mugello dal 29 al 31 maggio.