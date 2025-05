Grand Theft Auto V vendite fino a 215 milioni di unità e Red Dead Redemption 2 sale a oltre 74 milioni di copie vendute

HQ

Il fatto che Grand Theft Auto V sia un gioco da record del tipo più raro non è ovviamente una novità, ma durante il primo trimestre del 2025 la domanda è stata maggiore del solito. L'ultimo rapporto trimestrale rivela che sono state vendute cinque milioni di copie dall'ultimo rapporto.

Questo è più di quanto la maggior parte dei giochi raggiunge nella loro vita, ma è ciò che un gioco che è stato presentato per la prima volta nel 2013 vende in un trimestre nel 2025. In totale, sono state vendute 215 milioni di copie. Per molti versi, però, siamo quasi più impressionati da Red Dead Redemption 2. Ha venduto quattro milioni di copie nello stesso periodo e ora si attesta a un totale di 74 milioni di unità vendute.

A differenza di Grand Theft Auto V, tuttavia, il sequel di Red Dead Redemption non ha ricevuto un'iterazione aggiornata (Grand Theft Auto V è stato rilasciato per PC, PlayStation 3, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series S/X - mentre Red Dead Redemption 2 è disponibile per PC, PlayStation 4 e Xbox One) e la parte online non riceve una frazione dell'amore che Grand Theft Auto V riceve. Nonostante ciò, continua a volare via dagli scaffali e rende incomprensibile al 100% che il gioco non riceva più amore da Rockstar. È giusto suggerire che il proprietario, Take-Two, dovrebbe intervenire e garantire che una versione aggiornata della fenomenale avventura western diventi realtà.

Per inciso, supponiamo che le vendite di entrambi i giochi, ma soprattutto Grand Theft Auto V, batteranno nuovi record in questo trimestre grazie al fenomenale trailer di Grand Theft Auto VI. Il prossimo rapporto trimestrale di Take-Two sarà pubblicato ad agosto.