GTA 5, Tomb Raider, grazie al cielo sei qui! e molto altro ancora iscriviti a PlayStation Plus
Grand Theft Auto 6 potrebbe essere stato ritardato, ma gli abbonati PS Plus possono aspettarsi di giocare a un sacco di fantastici giochi gratuitamente la prossima settimana.
Questo titolo ti sembra familiare? Sarebbe comprensibile, dato che GTA 5 è andato e venuto da PlayStation Plus un paio di volte nell'ultimo decennio. Non che mi stia lamentando quando non è l'unico grande gioco che si unirà ai livelli più alti del servizio in abbonamento la prossima settimana.
Sony rivela che i seguenti giochi entreranno a far parte della libreria PS Plus Extra martedì:
- Grand Theft Auto V
- Thank Goodness You're Here!
- Pacific Drive
- Still Wakes the Deep
- The Talos Principle 2
- Insurgency: Sandstorm
- Monster Jam Showdown
- MotoGP 25
Alcune aggiunte davvero interessanti. Ho sentito molti chiamare: Grazie al cielo sei qui! uno dei giochi più divertenti di sempre, Pacific Drive è un'interessante rivisitazione del genere survival, gli sviluppatori di Amnesia di The Chinese Room hanno dimostrato di sapere ancora come creare grandi giochi horror con Still Wakes the Deep e The Talos Principle 2 è un gioco straordinario che metterà davvero alla prova il tuo cervello. A questo si aggiunge il fatto che i membri Premium riceveranno anche Tomb Raider: Anniversary, ed è sicuro dire che abbiamo molto da aspettarci il 18 novembre.