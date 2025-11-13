GTA 5, Tomb Raider, grazie al cielo sei qui! e molto altro ancora iscriviti a PlayStation Plus

HQ

Questo titolo ti sembra familiare? Sarebbe comprensibile, dato che GTA 5 è andato e venuto da PlayStation Plus un paio di volte nell'ultimo decennio. Non che mi stia lamentando quando non è l'unico grande gioco che si unirà ai livelli più alti del servizio in abbonamento la prossima settimana.

Sony rivela che i seguenti giochi entreranno a far parte della libreria PS Plus Extra martedì:



Grand Theft Auto V



Thank Goodness You're Here!



Pacific Drive



Still Wakes the Deep



The Talos Principle 2



Insurgency: Sandstorm



Monster Jam Showdown



MotoGP 25



Alcune aggiunte davvero interessanti. Ho sentito molti chiamare: Grazie al cielo sei qui! uno dei giochi più divertenti di sempre, Pacific Drive è un'interessante rivisitazione del genere survival, gli sviluppatori di Amnesia di The Chinese Room hanno dimostrato di sapere ancora come creare grandi giochi horror con Still Wakes the Deep e The Talos Principle 2 è un gioco straordinario che metterà davvero alla prova il tuo cervello. A questo si aggiunge il fatto che i membri Premium riceveranno anche Tomb Raider: Anniversary, ed è sicuro dire che abbiamo molto da aspettarci il 18 novembre.