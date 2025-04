Guarda 4 minuti di Superman di James Gunn

HQ

Sono passati tre mesi e qualche cambiamento da quando abbiamo ricevuto il primo teaser trailer di Superman di James Gunn. La maggior parte dei fan sembrava pensare che il film che darà inizio al nuovo universo cinematografico DC fosse molto promettente. I teaser trailer possono ingannare, tuttavia, quindi che ne dici di vedere quasi quattro minuti del film vero e proprio?

Questo è esattamente ciò che James Gunn e la sua troupe ci hanno dato, dato che hanno pubblicato quello che viene semplicemente chiamato uno "sneak peek" a Superman prima della sua premiere l'11 luglio. Ci mostra cosa succede dopo che il personaggio titolare fischia per chiedere l'aiuto di Krypto. Diciamo solo che non va tutto liscio come se il film fosse diretto da qualcun altro...