Hazelight celebra l'incredibile impresa di aver spedito 50 milioni di giochi

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Lo sviluppatore Hazelight è forse una delle storie di successo più importanti nello sviluppo moderno dei videoludi, dato che lo studio svedese guidato da Josef Fares e che si concentra prevalentemente su titoli cooperativi, ha offerto successi su successi ultimamente.

A tal fine, lo studio ha condiviso un aggiornamento sui suoi dati di vendita, sottolineando di aver appena superato l'enorme traguardo di 50 milioni di giochi distribuiti nel suo portafoglio.

Come previsto, considerando l'enorme portata di It Takes Two, il titolo del 2021 guida la mischia con ben 30 milioni di copie vendute, ma anche gli altri progetti stanno andando bene, con A Way Out che ha venduto 13 milioni di copie dal suo debutto otto anni fa, e Split Fiction che già ha raggiunto sette milioni di copie vendute, Appena un anno sul mercato.

Congratulazioni, Hazelight!